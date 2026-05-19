Au Perthus, un motard pris en flagrant délit avec l’équivalent de 3,5 millions d’euros de cocaïne

C’est le 11 mai dernier, en début d’après-midi, que les agents des douanes mobilisés au péage du Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, ont procédé au contrôle d’un individu circulant sur une moto immatriculée en Espagne, en direction de la France. Le conducteur a déclaré venir de Saragosse et se rendre à Nice, se présentant comme espagnol et propriétaire du deux-roues.

C’est la présentation d’une pièce d’identité serbe qui a conduit les agents à approfondir leurs investigations. La fouille du véhicule a alors révélé l’ampleur du chargement : dissimulés dans les top-cases latéraux, le top-case arrière et un sac de voyage solidement arrimé à la moto, les douaniers ont mis la main sur de nombreux pains de cocaïne totalisant 71,5 kilogrammes.

Une prise sans précédent sur un deux-roues

La valeur marchande de la drogue, qui correspond également au montant de l’amende douanière prononcée, a été estimée à plus de 3,5 millions d’euros. Les douanes de Perpignan ont qualifié cette découverte d’exceptionnelle, soulignant qu’elle constitue l’une des plus importantes saisies de cocaïne jamais réalisées sur une moto par les services douaniers français, tant par le volume que par le mode opératoire employé.

Le conducteur, jugé à Perpignan, a été condamné à cinq ans d’emprisonnement. L’affaire a été rendue publique le 18 mai par le ministère de l’Économie. Elle intervient dans un contexte de pression croissante sur cet axe frontalier, où les saisies de cocaïne avaient déjà doublé en 2025 dans les Pyrénées-Orientales.