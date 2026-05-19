L’ancien visage de « Patron incognito », Hakim Benotmane, rattrapé par des accusations d’investisseurs

Longtemps présenté comme une figure montante de l’entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, Hakim Benotmane se retrouve désormais au cœur d’une série de plaintes visant certaines de ses activités récentes. L’homme d’affaires, connu du grand public pour son passage dans l’émission télévisée Patron incognito, fait face à des accusations portant notamment sur des promesses d’investissement et de rentabilité contestées par plusieurs participants à ses programmes.

Selon plusieurs témoignages relayés ces derniers jours, des investisseurs dénoncent un manque de transparence autour de projets présentés comme particulièrement lucratifs. Certaines plaintes évoquent des soupçons d’escroquerie, d’abus de confiance ou encore des engagements financiers qui n’auraient jamais été concrétisés. L’affaire prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux, où l’entrepreneur était devenu très visible à travers podcasts, vidéos motivationnelles et contenus consacrés au business.

Une trajectoire médiatique devenue source de controverses

Hakim Benotmane s’était fait connaître dans les années 2000 avec le développement de l’enseigne Nabab Kebab, avant de gagner en notoriété grâce à son exposition médiatique et à ses activités de coach entrepreneurial en ligne. Son passage dans «Patron incognito» sur M6, avait contribué à renforcer son image de self-made-man auprès d’un large public.

Aucune condamnation n’a été prononcée à ce stade, mais les différentes procédures pourraient désormais entraîner des investigations plus poussées sur la gestion de certaines structures liées à l’entrepreneur.