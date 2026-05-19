Morbihan : quatre ans ferme pour un ancien inspecteur à l’aide sociale qui abusait de ses bénéficiaires

Le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé lundi une peine de quatre ans d’emprisonnement à l’encontre d’un homme de 53 ans, ancien gendarme reconverti en inspecteur à l’aide sociale à l’enfance du Morbihan. Les faits, qui portaient sur deux agressions sexuelles (dont l’une commise en abusant de l’autorité conférée par sa fonction ) ainsi que cinq actes de harcèlement sexuel, remontent à une période s’étalant entre 2014 et 2018.

Six victimes présumées, toutes anciennes bénéficiaires de l’ASE, avaient été identifiées. Selon les témoignages recueillis au cours de l’instruction, le prévenu les recevait seul dans son bureau, commentait leur apparence ou leur vie sentimentale, leur proposait des sorties, leur rendait visite à domicile le matin ou leur faisait miroiter des aides financières.

Des dénégations maintenues jusqu’au bout

Jusqu’à l’audience, l’accusé a nié l’intégralité des faits reprochés, concédant tout au plus une « posture professionnelle pas adaptée », tout en réfutant toute intention sexuelle ou de séduction. La procureure de la République, qui avait requis six ans de prison ferme, avait décrit un profil « sexiste, mensonger et manipulateur ».

Le jugement s’accompagne d’un mandat de dépôt à délai différé, d’une interdiction de tout contact pendant trois ans avec la principale plaignante, ainsi que d’une prohibition d’exercer toute activité ( salariée ou bénévole ) impliquant un contact régulier avec des mineurs. L’homme devra par ailleurs verser 10 000 euros au titre du préjudice moral à la victime principale, 3 800 euros à son ancienne compagne, et un euro symbolique au conseil départemental du Morbihan, son ex-employeur, constitué partie civile.