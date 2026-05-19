Pékin : Les Galeries Lafayette ferment leur magasin

C’est via un message publié sur le réseau social chinois WeChat que les Galeries Lafayette ont officialisé auprès de leur clientèle la fermeture définitive de leur enseigne pékinoise. Installé dans le quartier commercial de Xi’dan, ce flagship fermera ses portes le 27 mai 2026, mettant fin à une aventure ouverte en 2013 et qui avait, selon le groupe, atteint l’équilibre financier dès 2016.

La pandémie de Covid-19 et la profonde transformation des habitudes de consommation des Chinois ont depuis rebattu les cartes. La crise sanitaire a été suivie d’une crise immobilière qui a pesé sur le pouvoir d’achat d’une partie de la population. Le groupe reconnaît que le site est aujourd’hui « trop grand » et aurait nécessité des investissements majeurs pour se moderniser, alors que sa taille, ses assortiments et sa localisation ne correspondent plus aux attentes d’une clientèle désormais en quête de proximité et d’expérience.

Un repositionnement plutôt qu’un retrait

Le directeur général Arthur Lemoine tient néanmoins à écarter toute lecture défaitiste : cette fermeture s’analyse, selon lui, comme une adaptation à l’évolution du marché, et non comme un abandon. Les deux autres points de vente chinois, à Shanghai et à Shenzhen, ne sont pas concernés par un plan de fermeture. Le magasin de Shenzhen, plus petit et plus agile, doit même servir de modèle référent pour de futures implantations ciblées dans les grandes mégalopoles du pays.

Les Galeries Lafayette ne sont pas seules dans ce cas : d’autres acteurs occidentaux du commerce de mode et de luxe, tels que Harrods et Lane Crawford, ont eux aussi annoncé des fermetures en Chine ces derniers mois. Le groupe réalise un chiffre d’affaires stable à 3,1 milliards d’euros, et les clients chinois représentent encore 22 % de la fréquentation de son vaisseau amiral du boulevard Haussmann à Paris.