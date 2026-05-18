Cate Blanchett à Cannes : « MeToo a été étouffé trop vite », le cinéma toujours marqué par les inégalités

Présente à la 79e édition du Festival de Cannes, Cate Blanchett a profité d’une rencontre publique organisée dimanche 17 mai pour dresser un bilan sombre du mouvement MeToo dans l’industrie du cinéma. « MeToo a été étouffé trop vite, ce que je trouve intéressant », a déclaré l’actrice australienne, doublement oscarisée. Pour elle, près de dix ans après l’explosion du mouvement, les changements concrets sur les plateaux restent insuffisants. « Je suis encore sur des plateaux et je fais le compte tous les jours. Il y a toujours dix femmes et 75 hommes chaque matin », a-t-elle constaté.

Un déséquilibre qui affecte l’ambiance et le travail lui-même

L’actrice ne vise pas les individus en tant que tels, mais ce que produit ce déséquilibre structurel sur le quotidien des tournages. « Les blagues deviennent les mêmes. On finit par devoir se préparer mentalement. J’y suis habituée, mais ça devient ennuyeux pour tout le monde quand on entre dans un environnement homogène. Et ça finit par avoir un effet sur le travail », a-t-elle estimé. Blanchett s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles la parole libérée par MeToo s’est si vite trouvée étouffée. « Il y a beaucoup de personnes qui ont une plateforme et qui peuvent parler avec une relative sécurité. Et la femme ordinaire dans la rue dit elle aussi MeToo. Pourquoi est-ce que c’est étouffé ? » Pour elle, le mouvement avait pourtant permis de révéler « une couche systémique d’abus », pas seulement dans le cinéma mais dans toutes les industries. « Si on n’identifie pas un problème, on ne peut pas le résoudre. Si on met fin à cette conversation, on ne peut pas avancer. » Ce n’est pas la première fois que Blanchett prend position sur ce sujet à Cannes : en 2018, alors qu’elle présidait le jury, elle avait participé à une action symbolique sur les marches du Palais des festivals avec 81 autres femmes, en référence au nombre de réalisatrices sélectionnées en compétition depuis la création du festival, contre 1 866 hommes sur la même période, selon le Guardian.

Quelques signaux positifs, et un prochain film avec Brady Corbet

L’actrice a toutefois reconnu quelques évolutions positives et salué les engagements pris par plusieurs grands festivals pour améliorer la représentation des femmes dans leurs sélections. « C’est mieux pour le public quand on ne voit pas toujours la même chose », a-t-elle estimé. Sa consœur Julianne Moore, qui s’exprimait la veille lors d’un événement Kering Women in Motion, a elle aussi évoqué le sujet, relevant une amélioration progressive des équipes de tournage. Cate Blanchett a par ailleurs révélé qu’elle figurera au générique du prochain film de Brady Corbet, le réalisateur de The Brutalist, un long métrage « X-rated » situé dans les années 1970, aux côtés de Selena Gomez et Michael Fassbender.