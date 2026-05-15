« Banger », « fast-fashion », « manosphère »… Les nouveaux mots qui entrent dans le Petit Robert 2027

Le français continue de se transformer avec son époque. Pour ses 60 ans, le Petit Robert dévoile son édition 2027 et accueille 150 nouveaux mots, expressions et personnalités reflétant les évolutions de la société, des usages numériques, des débats contemporains… et du langage des jeunes générations.

Parmi les nouvelles entrées figurent des termes désormais omniprésents dans le débat public comme « fast-fashion », « manosphère » ou encore « narchomicide ». Des mots récents, mais suffisamment installés dans l’usage pour intégrer officiellement le célèbre dictionnaire de la langue française.

Des mots nés des mutations de la société

Pour Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des dictionnaires Le Robert, ces nouveaux termes traduisent avant tout les réalités du monde contemporain. « Les mots sont créés aussi pour dire le monde, pour dire nos réalités », explique-t-elle à franceinfo.

Le mot « manosphère », qui désigne les communautés masculinistes présentes notamment sur Internet, fait ainsi son entrée dans le dictionnaire. Même chose pour « pornodivulgation », utilisé pour évoquer la diffusion non consentie de contenus intimes.

Parmi les termes les plus récents figure aussi « narchomicide », apparu fin 2023 pour désigner les meurtres liés au narcotrafic. Un mot popularisé dans le contexte de la montée des violences liées au trafic de drogue, notamment à Marseille.

Le dictionnaire intègre également des notions liées aux transformations technologiques comme « proxy », « découvrabilité » ou « instavidéaste », désignant une personne diffusant des vidéos en direct sur Internet.

Le “parler jeune” fait son entrée

Comme chaque année, Le Petit Robert ouvre aussi ses pages au langage familier et aux expressions populaires utilisées sur les réseaux sociaux.

Le mot « banger », très répandu chez les jeunes pour qualifier quelque chose d’impressionnant ou de particulièrement réussi, rejoint ainsi officiellement le dictionnaire. Autre entrée remarquée : « charo », utilisé pour désigner une personne multipliant les conquêtes amoureuses.

Le verbe « matrixer », inspiré du film The Matrix, apparaît lui aussi dans cette nouvelle édition. Il signifie influencer ou conditionner quelqu’un au point d’altérer son libre arbitre.

Plus inattendu encore, le verbe « bouiner » fait son arrivée. Il désigne le fait de passer son temps à de vagues occupations sans véritable objectif.

Cuisine, sport et personnalités publiques

Le lexique culinaire s’enrichit également avec des mots comme « aquafaba », le jus de cuisson des légumineuses utilisé en cuisine végétale, ou « bibimbap », célèbre plat coréen à base de riz, légumes et viande marinée.

Comme chaque année, plusieurs personnalités rejoignent aussi les pages du dictionnaire. Cette édition 2027 accueille notamment Carlos Alcaraz, Pauline Ferrand-Prévot, Tadej Pogačar ou encore Max Verstappen.

Le nouveau pape Léon XIV ainsi que le Premier ministre français Sébastien Lecornu figurent également parmi les nouveaux noms propres intégrés au dictionnaire.

Le Petit Robert 2027 sera commercialisé à partir du 13 mai, quelques jours avant la sortie du Petit Larousse 2027, prévue le 20 mai.