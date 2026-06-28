Le nouveau musée de Londres ouvrira le 28 novembre après dix ans de travaux

Le nouveau musée de Londres ouvrira ses portes le 28 novembre, après dix ans de travaux et un investissement de 437 millions de livres sterling (environ 505 millions d’euros). Installé dans l’ancien marché historique de Smithfield, il remplacera le site du Barbican Centre, jugé trop exigu et difficile d’accès.

Un nouveau lieu pour raconter l’histoire de Londres

Le musée retracera l’histoire de la capitale britannique, du Paléolithique à l’époque contemporaine. Les visiteurs pourront notamment découvrir des vestiges romains, des bijoux de l’époque élisabéthaine, des œuvres de Banksy ainsi que des espaces consacrés au Grand Incendie de 1666, au Blitz de la Seconde Guerre mondiale et aux Jeux olympiques de 2012.

Un chantier patrimonial de grande ampleur

Les anciennes halles victoriennes de Smithfield, construites en 1883 par l’architecte Horace Jones, étaient inoccupées depuis les années 1990. Leur réhabilitation a nécessité d’importants travaux, notamment le nettoyage de 10.000 m² de maçonnerie et le renforcement des toitures. Le projet a bénéficié du soutien de plusieurs mécènes, dont la National Lottery Heritage Fund et Bloomberg Philanthropies.

Une ouverture progressive jusqu’en 2028

Le complexe continuera de s’étendre avec la transformation de l’ancien marché aux volailles voisin, qui accueillera à partir de 2028 des réserves et des espaces d’expositions temporaires. Réhabilité par les cabinets Stanton Williams, Asif Khan et Julian Harrap, le nouveau London Museum doit devenir l’un des principaux équipements culturels de la capitale britannique.