Sophie Adenot, première Française à marcher dans l’espace depuis l’ISS

Sophie Adenot devient la première Française à marcher dans l’espace le 18 août 2026, lors d'une mission pour remplacer une antenne de communication sur l’ISS. Accompagnée d'Anil Menon, l’intervention de six heures et demie rencontre quelques difficultés, mais une seconde sortie est prévue le 25 août pour terminer les tâches inachevées.

L’astronaute Sophie Adenot est sortie de la Station spatiale internationale ce mardi 18 août 2026, devenant la première Française à effectuer une activité extravéhiculaire. Accompagnée de l’Américain Anil Menon, elle avait pour mission de remplacer une antenne de communication défectueuse.

À 12h35 TU, les sas de l’ISS se sont ouverts sur l’espace. Sophie Adenot, astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA), a franchi le seuil en seconde position derrière Anil Menon, son coéquipier de la NASA, plus expérimenté. Une page d’histoire s’écrivait à 400 kilomètres au-dessus de la Terre.

Depuis le sol, l’opératrice lui a accordé quelques secondes d’adaptation : « Sophie, tu peux réaliser quelques exercices d’adaptation pour t’habituer à ton nouvel environnement. Bienvenue dans l’espace ! » La réponse de l’astronaute française a été immédiate : « Je me sens très bien et je suis prête à commencer. » Détendue, elle a même échangé quelques rires avec Anil Menon avant d’entrer dans le vif du sujet.

L’objectif de la sortie, prévue pour durer six heures et demie, était de remplacer l’antenne Space-to-Ground (SGANT), un équipement de communication défectueux. La pièce à manipuler n’avait rien d’anodin : 1,80 mètre de long, 90 kilogrammes, à sécuriser, dévisser et transporter à l’aide du bras robotique de la station. Les deux astronautes ont utilisé clés à molettes et visseuses, répétant des gestes maintes fois répétés lors des entraînements.

Quelques boulons récalcitrants ont introduit du retard dans le déroulement des opérations. Après plus de quatre heures de travail, la NASA a annoncé que le duo ne pourrait pas accomplir l’ensemble des objectifs initialement fixés. La mission s’est poursuivie malgré ce contretemps, les gestes restant précis tout au long de l’intervention.

Une seconde sortie est envisagée le 25 août pour achever ce qui n’a pu être réalisé ce mardi. Sophie Adenot aurait alors une nouvelle occasion de contempler la Terre depuis l’extérieur de la station, une vue que les contraintes de la mission ne lui ont peut-être pas permis d’apprécier pleinement lors de cette première sortie.