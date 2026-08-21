Sophie Adenot effectuera mardi une deuxième sortie dans l’espace

Sophie Adenot effectuera mardi sa deuxième sortie dans l’espace pour finaliser l'installation d'une antenne de communication entre la Station spatiale internationale et la Terre. Cette opération fait suite à une première sortie inachevée, résultat d’un temps insuffisant. La mission marque une étape significative dans sa carrière d’astronaute.

L’astronaute française Sophie Adenot doit effectuer mardi prochain sa deuxième sortie extravéhiculaire depuis la Station spatiale internationale. Elle aura pour objectif d’achever l’installation d’une antenne destinée aux communications avec la Terre. Cette nouvelle opération a été annoncée par la Nasa.

La sortie interviendra exactement une semaine après la première intervention de Sophie Adenot dans l’espace. Accompagnée d’un astronaute américain, la Française n’avait pas disposé du temps nécessaire pour terminer l’ensemble des travaux prévus. La mission avait néanmoins été considérée comme réussie malgré son interruption avant l’installation complète de l’équipement.

Terminer l’installation de l’antenne

Sophie Adenot devra reprendre les opérations techniques réalisées à l’extérieur de la station. L’installation de cette antenne doit permettre de renforcer les capacités de communication entre le laboratoire orbital et les équipes présentes au sol. Ces interventions nécessitent une préparation minutieuse en raison des contraintes rencontrées dans le vide spatial.

Cette deuxième sortie constituera une nouvelle étape importante dans la mission de l’astronaute française. Elle permettra surtout d’achever un chantier commencé lors de sa première intervention extravéhiculaire. Sophie Adenot confirmera ainsi sa participation aux opérations techniques les plus exigeantes menées à bord de la Station spatiale internationale.