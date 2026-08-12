VinSpace signe avec SpaceX pour lancer ses premiers satellites en 2027

VinSpace, entreprise spatiale vietnamienne, a signé un accord avec SpaceX pour lancer ses premiers satellites en 2027 via le programme Transporter. L'objectif est de développer des technologies spatiales et de proposer des services commerciaux. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Vietnam pour renforcer ses capacités spatiales et devenir un acteur clé en Asie du Sud-Est.

La seule entreprise spatiale privée du Vietnam a conclu un accord avec SpaceX pour envoyer ses premiers satellites en orbite l’an prochain, via le programme de covoiturage spatial Transporter.

VinSpace, fondée en novembre 2025 par le conglomérat vietnamien Vingroup, a signé mardi un contrat avec SpaceX pour embarquer ses satellites à bord d’une mission prévue en 2027. Le lancement s’effectuera dans le cadre du programme Transporter, qui permet à plusieurs clients de partager un même lanceur Falcon 9 et d’en diviser les coûts.

La société entend développer et opérer elle-même ces satellites, en utilisant ces missions pour tester des technologies en orbite avant de proposer des services commerciaux. « Un accès fiable à l’espace est fondamental pour transformer l’innovation satellitaire en missions opérationnelles », a déclaré Thu Vu, directrice générale de VinSpace. Le nombre de satellites concernés, leurs caractéristiques techniques et le montant du contrat n’ont pas été communiqués.

Vingroup, dont VinSpace est une filiale, est le plus grand conglomérat privé du Vietnam. Son fondateur, Pham Nhat Vuong, est l’homme le plus riche du pays. Le groupe, actif dans l’immobilier, le commerce de détail, le tourisme, la santé et l’éducation, a accéléré ces dernières années sa diversification vers les technologies de pointe : véhicules électriques, intelligence artificielle, robotique et aérospatiale. VinSpace affiche l’ambition de devenir un acteur complet du secteur, de la conception et fabrication de satellites jusqu’à la gestion des données spatiales.

Le Vietnam développe ses capacités spatiales depuis plusieurs décennies, mais reste un acteur modeste à l’échelle mondiale. Le pays a lancé son premier satellite de télécommunications en 2008, puis un second en 2012. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de figurer parmi les puissances spatiales de niveau intermédiaire en Asie du Sud-Est d’ici 2030, dans le cadre d’une stratégie plus large de développement des industries de haute technologie.

En mars, Hanoï a inauguré un grand centre de sciences et technologies spatiales au parc technologique de Hoa Lac, destiné à renforcer le développement national de satellites et l’exploitation des données issues de l’espace. En avril, le Vietnam a accordé à Starlink, la constellation d’internet par satellite d’Elon Musk, une licence pour son premier essai à grande échelle sur le territoire.