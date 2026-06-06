ISS : la Nasa lève l’alerte après une inquiétante fuite d’air dans le module russe Zvezda

La Nasa a autorisé vendredi la reprise normale des opérations à bord de la Station spatiale internationale (ISS) après plusieurs heures d’inquiétude liées à une aggravation d’une fuite d’air détectée dans le module russe Zvezda. Les astronautes avaient été temporairement placés en procédure de sécurité et invités à se préparer à une éventuelle évacuation d’urgence.

L’alerte a été déclenchée après que les équipes de surveillance ont constaté une accélération du rythme de la fuite dans ce module essentiel du segment russe de la station. Face à cette situation, les quatre membres de l’équipage de la mission Crew-12 ont reçu l’ordre de rejoindre leur capsule Crew Dragon de SpaceX et d’enfiler leurs combinaisons spatiales afin d’être prêts à quitter l’ISS si nécessaire.

Une mesure de précaution exceptionnelle

Parmi les astronautes concernés figurait notamment la Française Sophie Adenot, accompagnée de deux astronautes américains et d’un cosmonaute russe. Cette procédure de mise à l’abri reste extrêmement rare dans l’histoire de la Station spatiale internationale, aucun équipage n’ayant jamais été contraint d’évacuer la structure depuis sa mise en service il y a près de trois décennies.

Après plusieurs heures d’évaluation et l’arrêt temporaire des opérations de réparation menées par l’agence spatiale russe Roscosmos à l’intérieur du module Zvezda, la situation a été jugée suffisamment stable pour permettre un retour à la normale. Les astronautes ont alors été autorisés à quitter leur véhicule de secours et à reprendre leurs activités scientifiques et techniques habituelles.

Une fuite surveillée depuis plusieurs mois

Le problème n’est pas nouveau. Depuis de nombreux mois, la Nasa et Roscosmos tentent d’identifier précisément l’origine de plusieurs microfuites d’air observées dans le module Zvezda, l’un des éléments les plus anciens de la station. Les deux agences spatiales divergent parfois sur l’analyse des causes exactes du phénomène et sur les méthodes de réparation à privilégier.

Selon des responsables américains, le débit de fuite observé vendredi aurait doublé par rapport aux niveaux habituellement enregistrés. La perte d’air serait passée d’environ une livre par jour à près de deux livres quotidiennes, alimentant les inquiétudes des équipes au sol. Bien que ces volumes restent limités à l’échelle de l’ensemble de la station, leur progression a justifié le déclenchement des procédures de sécurité.

La coopération entre la Nasa et Roscosmos maintenue

Malgré les tensions géopolitiques persistantes entre Moscou et Washington, l’ISS demeure l’un des rares domaines où la coopération entre les deux puissances reste active. La Nasa a d’ailleurs indiqué qu’elle poursuivrait son travail conjoint avec Roscosmos afin de déterminer une solution durable au problème des fuites d’air.

Cette nouvelle alerte rappelle également les défis liés au vieillissement progressif de la Station spatiale internationale. Alors que l’ISS approche désormais des trois décennies d’exploitation, ses différents modules nécessitent des opérations de maintenance toujours plus complexes. Les agences spatiales espèrent néanmoins poursuivre son exploitation jusqu’au début des années 2030 tout en garantissant la sécurité des équipages qui vivent et travaillent en permanence à bord du laboratoire orbital.