Thomas Pesquet de retour dans l’espace en 2027 : l’astronaute français commandera sa troisième mission

L’astronaute français Thomas Pesquet a annoncé qu’il repartira vers la Station spatiale internationale (ISS) en juillet 2027, dans le cadre d’une mission menée avec l’entreprise spatiale américaine Vast. Invité de franceinfo mercredi matin, il s’est dit « chanceux de pouvoir repartir » dans l’espace pour une troisième mission après celles de 2016 et 2021.

Cette nouvelle expédition marquera une étape importante dans sa carrière puisqu’il devrait, sous réserve de validation finale par les autorités internationales compétentes, prendre le commandement de la mission. Une responsabilité supplémentaire pour celui qui est devenu l’un des visages les plus connus de l’exploration spatiale européenne.

Un retour attendu après cinq ans d’absence

Thomas Pesquet explique que la préparation s’annonce particulièrement intense. Sa dernière mission à bord de l’ISS remonte à près de cinq ans et l’entraînement devra être accéléré pour être prêt au lancement prévu à l’été 2027.

Malgré le cadre inédit de cette mission, réalisée grâce à un partenariat entre la France et l’entreprise américaine Vast, l’astronaute souligne que les objectifs resteront identiques : rejoindre la Station spatiale internationale et poursuivre les travaux scientifiques menés en orbite.

La fin programmée de l’ISS en ligne de mire

Cette mission intervient alors que la Station spatiale internationale approche de la fin de son existence. Son retrait est actuellement prévu pour 2030, ce qui pousse les agences spatiales à maximiser les programmes de recherche et les expériences scientifiques d’ici là.

Dans le même temps, un autre astronaute français, Arnaud Prost, participera lui aussi à une mission spatiale en 2027 afin de tester une future station privée destinée à succéder à l’ISS.

Une nouvelle génération de stations spatiales

Âgé de 49 ans, Thomas Pesquet ne cache pas son ambition de poursuivre l’aventure au-delà de 2030. Il espère notamment pouvoir participer aux premières missions à bord des futures stations spatiales commerciales qui remplaceront progressivement l’ISS.

Pour l’astronaute français, cette transition représente « une nouvelle page de la conquête spatiale » et pourrait ouvrir une nouvelle ère de coopération entre agences publiques et acteurs privés dans l’exploration de l’espace.