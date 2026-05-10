Washington relance le mystère des ovnis avec une vaste série de documents rendus publics

Les autorités américaines ont diffusé de nouvelles images et plusieurs dizaines de dossiers déclassifiés concernant des phénomènes aériens non identifiés observés par l’armée américaine. Ces documents, publiés à la demande de Donald Trump dans le cadre d’une opération de transparence annoncée ces derniers mois, regroupent vidéos, photographies et rapports militaires couvrant plusieurs décennies d’observations.

Parmi les éléments dévoilés figurent des témoignages de pilotes militaires, des relevés radar et des vidéos montrant des objets aux trajectoires inhabituelles ou aux caractéristiques difficiles à expliquer. Certaines séquences avaient déjà circulé partiellement ces dernières années, mais cette nouvelle publication marque un changement d’échelle avec plus de 160 documents désormais accessibles au public.

Le Pentagone entretient la prudence sur l’origine des phénomènes

Le département américain de la Défense insiste toutefois sur le fait qu’aucune preuve d’origine extraterrestre n’a été établie à ce stade. Les autorités américaines rappellent que plusieurs cas étudiés ces dernières années se sont finalement révélés liés à des ballons, des drones, des phénomènes atmosphériques ou des technologies expérimentales.

Cette nouvelle vague de déclassification alimente néanmoins les spéculations autour des ovnis, sujet redevenu central aux États-Unis depuis plusieurs années. Washington dispose désormais d’un bureau officiel chargé d’enquêter sur ces phénomènes, l’AARO, créé pour analyser les incidents signalés par les militaires et les services de renseignement.