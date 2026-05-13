Trump écarte la Chine face à l’Iran pendant que Téhéran resserre son contrôle sur le détroit d’Ormuz

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi qu’il ne pensait pas avoir besoin de l’aide de la Chine pour mettre fin au conflit avec l’Iran, alors que les perspectives d’un accord de paix durable semblent s’éloigner. Cette déclaration intervient à la veille d’un sommet stratégique à Pékin, dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz.

Selon Trump, les États-Unis sont capables de gérer seuls la situation avec Téhéran, sans intervention du président chinois Xi Jinping. Ses propos surviennent alors que l’Iran renforce progressivement son contrôle dans cette zone maritime stratégique, essentielle au commerce énergétique mondial.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des passages les plus sensibles de la planète pour le transport du pétrole. Environ un cinquième de l’approvisionnement mondial y transite habituellement. Les perturbations actuelles continuent de ralentir le trafic maritime et alimentent les inquiétudes sur les marchés internationaux de l’énergie.

Parallèlement, des sources ont indiqué que l’Iran avait conclu de nouveaux accords d’exportation avec le Pakistan et l’Irak, signe que Téhéran cherche à consolider ses relations économiques régionales malgré les tensions géopolitiques croissantes et les pressions occidentales.

Aux États-Unis, la stratégie de Trump suscite également des interrogations. Certains électeurs estiment que le président n’a pas clairement défini les objectifs de cette guerre ni expliqué la direction que Washington entend prendre dans les prochaines semaines.

La situation demeure particulièrement fragile alors que les efforts diplomatiques peinent à produire des avancées concrètes. L’absence de progrès vers une désescalade alimente les craintes d’un conflit prolongé pouvant avoir des conséquences majeures sur la stabilité du Moyen-Orient et sur l’économie mondiale.