Révélations explosives : l’Arabie saoudite aurait frappé secrètement l’Iran en pleine guerre régionale

L’Arabie saoudite aurait mené plusieurs frappes aériennes secrètes contre l’Iran en représailles à des attaques subies sur son territoire pendant la guerre régionale en cours, selon des responsables occidentaux et iraniens cités par Reuters. Ces opérations, qui n’avaient jamais été révélées auparavant, marqueraient une escalade majeure dans les tensions entre les deux puissances rivales du Golfe.

D’après les sources interrogées, les frappes auraient été menées fin mars par l’armée de l’air saoudienne. Les responsables occidentaux ont décrit ces opérations comme des « frappes de représailles » après des bombardements visant le royaume saoudien. Reuters précise toutefois ne pas avoir été en mesure de confirmer les cibles exactes touchées sur le territoire iranien.

Si ces informations sont confirmées, il s’agirait de la première action militaire directe connue de Riyad contre l’Iran. Cette évolution témoignerait d’un changement important dans la stratégie saoudienne, le royaume semblant adopter une posture plus offensive face à son principal rival régional.

Les tensions entre les deux pays s’étaient pourtant légèrement apaisées ces dernières années grâce à des canaux diplomatiques rétablis avec le soutien de la Chine. Selon plusieurs sources, ces échanges diplomatiques ont été maintenus malgré les nouvelles hostilités et les avertissements saoudiens promettant de nouvelles représailles en cas d’attaques supplémentaires.

La situation aurait également été aggravée par des attaques lancées depuis l’Irak, mettant à rude épreuve le fragile rapprochement entre Riyad et Téhéran. D’après un décompte de Reuters, les frappes iraniennes contre l’Arabie saoudite auraient diminué après les représailles présumées du royaume.

Interrogé par Reuters, un haut responsable du ministère saoudien des Affaires étrangères n’a pas confirmé directement l’existence de ces frappes. Cette absence de démenti clair alimente toutefois les spéculations sur une implication croissante de l’Arabie saoudite dans le conflit régional, alors que la guerre au Moyen-Orient continue de s’étendre et d’inquiéter la communauté internationale.