La guerre repart de plus belle : l’Ukraine frappe les infrastructures pétrolières russes après la fin de la trêve

L’Ukraine a repris mercredi ses attaques de drones contre des infrastructures énergétiques russes, seulement deux jours après l’expiration du cessez-le-feu de trois jours proposé par le président américain Donald Trump. Cette nouvelle vague de frappes marque une nouvelle escalade dans le conflit entre Kiev et Moscou.

Selon Reuters, plusieurs installations stratégiques russes ont été visées, notamment la raffinerie d’Astrakhan ainsi que le port de Taman. Ces sites jouent un rôle important dans le secteur énergétique russe et dans les exportations de pétrole du pays.

Des images satellites ont montré de la fumée s’élevant d’une station de pompage pétrolier à Perm après une précédente attaque ukrainienne menée le 7 mai. Les frappes répétées contre les infrastructures énergétiques semblent désormais faire partie de la stratégie ukrainienne visant à affaiblir les capacités économiques et logistiques de la Russie.

Cette reprise des attaques intervient alors que les espoirs d’un prolongement de la trêve se sont rapidement dissipés. Le cessez-le-feu proposé par Washington n’aura duré que trois jours avant une reprise des hostilités à grande échelle entre les deux camps.

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine intensifie ses opérations de drones à longue portée contre des raffineries, dépôts pétroliers et ports russes. Ces frappes ont parfois perturbé temporairement certaines capacités énergétiques du pays et alimenté les inquiétudes concernant la sécurité des infrastructures stratégiques russes.

La reprise des combats après l’échec de la trêve montre à quel point toute perspective de désescalade reste fragile. Alors que les deux camps multiplient les attaques sur des objectifs économiques et énergétiques, le conflit semble entrer dans une nouvelle phase marquée par des opérations toujours plus profondes sur les territoires respectifs.