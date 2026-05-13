Washington et Pékin accélèrent les négociations avant le sommet explosif entre Trump et Xi

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ont conclu mercredi en Corée du Sud plusieurs heures de discussions destinées à préparer le sommet très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin.

Les échanges se sont déroulés dans un salon VIP de l’aéroport international d’Aéroport international d’Incheon et ont duré environ trois heures. Scott Bessent, arrivé du Japon, devait ensuite rejoindre Donald Trump à Pékin dans la journée afin de participer aux discussions prévues entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Selon Reuters, les discussions ont porté sur plusieurs dossiers sensibles liés au commerce et aux relations économiques bilatérales. Parmi les sujets attendus au sommet figurent notamment les investissements, les acquisitions internationales ainsi que les tensions persistantes autour des semi-conducteurs et des technologies stratégiques.

Aucun compte rendu officiel immédiat n’a été publié à l’issue de la réunion entre les responsables américains et chinois. Cette absence de communication laisse planer le doute sur l’état réel des négociations avant le sommet de Pékin, présenté comme crucial pour la stabilité des relations entre Washington et Pékin.

Avant leur rencontre à l’aéroport, He Lifeng et Scott Bessent ont chacun été reçus séparément par le président sud-coréen Lee Jae-myung à la Maison Bleue présidentielle. Selon le bureau du chef de l’État sud-coréen, Lee a insisté sur l’importance de relations stables entre les États-Unis et la Chine, estimant qu’elles étaient essentielles non seulement pour la Corée du Sud, mais aussi pour l’équilibre mondial.

Le sommet entre Trump et Xi, prévu de jeudi à vendredi à Pékin, est suivi de près par les marchés et les capitales du monde entier. Après plusieurs années de tensions commerciales et technologiques, cette rencontre pourrait redéfinir les rapports de force économiques mondiaux et influencer durablement les relations entre les deux puissances.