Keir Starmer fragilisé : la crise politique éclipse la réouverture solennelle du Parlement britannique

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a vu mercredi sa grande journée politique assombrie par une contestation grandissante de son leadership, au moment même où le Royaume-Uni célébrait l’ouverture officielle du Parlement.

La traditionnelle cérémonie, marquée par le discours du roi Charles III présentant le programme législatif du gouvernement, devait permettre à Starmer de reprendre l’initiative après plusieurs semaines difficiles. Mais les spéculations sur une possible rébellion interne au sein du Parti travailliste ont largement dominé l’actualité politique.

Selon Reuters, plusieurs parlementaires travaillistes réclament désormais la démission du Premier ministre après les lourdes pertes subies par le parti lors des récentes élections locales et régionales. La situation s’est encore tendue après des informations du journal The Times affirmant que le ministre de la Santé Wes Streeting envisagerait de démissionner afin de préparer une éventuelle candidature à la direction du parti.

Cette perspective représente une menace sérieuse pour Starmer, déjà fragilisé politiquement. Wes Streeting est considéré comme l’un des responsables les plus populaires et influents du gouvernement, et apparaît aux yeux de certains élus comme une alternative crédible à l’actuel Premier ministre.

Dans ce contexte, le discours du roi, habituellement utilisé pour mettre en avant les priorités du gouvernement, est passé au second plan. Les médias britanniques se sont surtout concentrés sur les tensions internes au sein du Labour et sur la possibilité d’un changement de direction avant l’été.

Keir Starmer tente néanmoins de résister aux appels à son départ et affirme vouloir poursuivre son programme pour « améliorer le pays ». Mais la crise actuelle menace désormais de paralyser son gouvernement au moment où il cherchait précisément à afficher stabilité et autorité devant le Parlement et l’opinion publique.