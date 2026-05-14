La Première ministre lettone démissionne après une crise politique liée à des drones ukrainiens

La Première ministre lettone Evika Silina a annoncé jeudi sa démission, provoquant la chute de son gouvernement de coalition à quelques mois des élections prévues en octobre. Cette crise politique intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de la sécurité régionale et de la guerre en Ukraine.

« Je démissionne, mais je n’abandonne pas », a déclaré la dirigeante centriste lors d’une allocution télévisée. Son départ intervient après la perte de sa majorité parlementaire, fragilisant définitivement son gouvernement.

Le président letton Edgars Rinkevics, chargé par la Constitution de nommer un nouveau chef du gouvernement, doit désormais consulter les différents partis représentés au Parlement afin de tenter de former une nouvelle coalition.

Evika Silina, membre du parti de centre-droit Nouvelle Unité, a vu son gouvernement perdre le soutien du parti de gauche Progressistes, qui a annoncé mercredi son retrait de la coalition. Cette rupture a rendu impossible le maintien de la majorité parlementaire.

La crise trouve son origine dans le limogeage du ministre de la Défense Andris Spruds, membre des Progressistes. Celui-ci a été écarté après des critiques liées à sa gestion d’incidents impliquant des drones ukrainiens égarés ayant survolé le territoire letton depuis la Russie.

Cette affaire a ravivé les inquiétudes en Lettonie concernant la sécurité des frontières et les conséquences indirectes de la guerre en Ukraine pour les pays baltes. Frontalière de la Russie et proche alliée de l’OTAN, la Lettonie reste particulièrement sensible à toute question liée à la défense et à la stabilité régionale.