MONDE Moyen-Orient

Le président syrien évoque un accord de sécurité avec Israël et écarte toute intervention au Liban

Par

1 minute de lecture

Le président syrien évoque un accord de sécurité avec Israël et écarte toute intervention au Liban
Le président syrien évoque un accord de sécurité avec Israël et écarte toute intervention au Liban

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a indiqué que Damas travaille à la conclusion d’un accord de sécurité avec Israël, tout en excluant toute intervention militaire au Liban.

Ahmed al-Sharaa a précisé la position de Damas sur deux dossiers sensibles de la région. Le président syrien a confirmé que son gouvernement oeuvre à la mise en place d’un accord de sécurité avec Israël, sans en détailler les contours ni le calendrier.

Sur le Liban, al-Sharaa a été catégorique : la Syrie n’interviendra pas militairement chez son voisin. Damas entend plutôt apporter son soutien au pays pour l’aider à surmonter la crise qu’il traverse, selon ses propres termes.

Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien accordé à une chaîne d’information internationale le 26 juillet 2026.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une