Le président syrien évoque un accord de sécurité avec Israël et écarte toute intervention au Liban

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a indiqué que Damas travaille à la conclusion d’un accord de sécurité avec Israël, tout en excluant toute intervention militaire au Liban.
Ahmed al-Sharaa a précisé la position de Damas sur deux dossiers sensibles de la région. Le président syrien a confirmé que son gouvernement oeuvre à la mise en place d’un accord de sécurité avec Israël, sans en détailler les contours ni le calendrier.
Sur le Liban, al-Sharaa a été catégorique : la Syrie n’interviendra pas militairement chez son voisin. Damas entend plutôt apporter son soutien au pays pour l’aider à surmonter la crise qu’il traverse, selon ses propres termes.
Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien accordé à une chaîne d’information internationale le 26 juillet 2026.
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