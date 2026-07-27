Le président syrien évoque un accord de sécurité avec Israël et écarte toute intervention au Liban

Le président syrien Ahmed al-Sharaa annonce des efforts pour établir un accord de sécurité avec Israël, tout en rejetant toute intervention militaire en Liban. Il souligne l'intention de la Syrie de soutenir le Liban face à sa crise actuelle, sans donner de détails sur cet accord ni son calendrier.

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a indiqué que Damas travaille à la conclusion d’un accord de sécurité avec Israël, tout en excluant toute intervention militaire au Liban.

Ahmed al-Sharaa a précisé la position de Damas sur deux dossiers sensibles de la région. Le président syrien a confirmé que son gouvernement oeuvre à la mise en place d’un accord de sécurité avec Israël, sans en détailler les contours ni le calendrier.

Sur le Liban, al-Sharaa a été catégorique : la Syrie n’interviendra pas militairement chez son voisin. Damas entend plutôt apporter son soutien au pays pour l’aider à surmonter la crise qu’il traverse, selon ses propres termes.

Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien accordé à une chaîne d’information internationale le 26 juillet 2026.