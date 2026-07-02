Le chef de la diplomatie syrienne en visite au Liban pour relancer les relations dans un contexte régional tendu

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shibani, s’est rendu à Beyrouth jeudi afin de rencontrer les principaux dirigeants libanais dans le cadre d’une visite destinée à renforcer les relations entre les deux pays. Ce déplacement intervient peu après des déclarations du président américain Donald Trump évoquant un possible rôle de la Syrie dans la lutte contre le Hezbollah.

Au cours de sa visite, Asaad al-Shibani s’est entretenu avec le président libanais Joseph Aoun ainsi qu’avec le président du Parlement, Nabih Berri, allié du Hezbollah. Selon les médias officiels libanais, le ministre syrien a indiqué que Damas était prêt à rencontrer le Hezbollah « si les intérêts l’exigent ».

La question du Hezbollah n’a toutefois pas été abordée lors des réunions officielles, selon les autorités libanaises. Le président syrien Ahmed al-Sharaa a également réaffirmé que la Syrie n’avait pas l’intention de déployer des forces militaires au Liban ni de s’immiscer dans les affaires intérieures de son voisin.

À l’issue des discussions, les deux pays ont signé un accord de coopération destiné à renforcer leurs relations bilatérales. Cette initiative intervient alors que la Syrie cherche à consolider sa stabilité régionale tout en évitant d’être entraînée dans les tensions opposant Israël au Hezbollah, soutenu par l’Iran.

Cette visite revêt une forte portée diplomatique dans une région marquée par d’importantes recompositions géopolitiques. Si Damas et Beyrouth affichent leur volonté d’approfondir leur coopération, le passé de l’influence syrienne au Liban continue de rendre toute évolution des relations entre les deux pays particulièrement sensible.