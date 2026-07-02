Le musée d’Orsay fête ses 40 ans avec une grande boum signée Thomas Jolly

Quarante ans après son ouverture dans l’ancienne gare d’Orsay le 9 décembre 1986, le musée parisien célèbre son anniversaire avec une programmation dense qui court jusqu’à la fin de l’année, placée sous le titre « Rêvons, c’est l’heure ! », en hommage à un vers de Paul Verlaine. « À 40 ans, nous avons une histoire et une identité forte mais nous avons encore énormément à construire », a déclaré Annick Lemoine, nouvelle directrice de l’institution, devant la presse le 29 juin. Depuis son inauguration, le musée a accueilli 140 millions de visiteurs, organisé 240 expositions et porté ses collections à 167 000 œuvres. Une quarantaine d’événements et une cinquantaine d’invités sont prévus pour marquer l’occasion.

Courbet restauré, Monet centenaire, Mary Cassatt en rétrospective et nouvelles salles

Le premier rendez-vous est fixé au 5 août, avec le retour en salle du tableau monumental Un enterrement à Ornans de Gustave Courbet, après quinze mois de restauration menée sous les yeux du public. Des couleurs ravivées, une touche plus lisible et des fragments de composition restés invisibles depuis plus d’un siècle seront ainsi révélés. À partir du 30 septembre, un nouveau parcours consacré à Claude Monet accompagnera le centenaire de la mort du peintre, dont le musée conserve 251 œuvres et documents, avec des analyses scientifiques inédites sur sa technique. Le 6 octobre s’ouvrira une vaste rétrospective consacrée à Mary Cassatt, première du genre dans un musée national français, réunissant près de 80 œuvres venues d’Europe et des États-Unis — sept ans après l’exposition dédiée à Berthe Morisot. En décembre, de nouvelles salles consacrées aux arts décoratifs français de la seconde moitié du XIXe siècle ouvriront leurs portes avec plus de 200 œuvres mêlant mobilier, céramiques, orfèvrerie et verrerie. Le 12 octobre sera aussi lancé le MuM’Orsay, un musée mobile qui fera circuler une vingtaine d’œuvres originales à travers plusieurs régions françaises, soutenu par la Fondation Art Explora.

Une « boum 1986 » dans la grande nef, imaginée par Thomas Jolly

Le point d’orgue des célébrations aura lieu le 12 décembre avec une grande « Boum 1986 » dans la nef du musée, conçue par Thomas Jolly, orchestrateur des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. « Orsay est un décor de rêve pour un metteur en scène », a-t-il déclaré, promettant une soirée « joyeuse et audacieuse ». L’événement sera gratuit, sur réservation, avec une jauge de 1 500 personnes — la billetterie sera mise en place à la rentrée. Les 5 et 6 décembre, le musée ouvrira également ses portes gratuitement pour un week-end festif et familial. Entre le 18 et le 22 octobre, des projections lumineuses de la plasticienne américaine Jenny Holzer illumineront la façade chaque soir, en complément de ses installations à l’intérieur. Un colloque international consacré aux 40 ans d’Orsay est par ailleurs prévu les 2 et 3 décembre.