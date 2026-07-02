Un T-Rex de grande taille présenté avant une grosse vente chez Sotheby’s

Un squelette de tyrannosaure rex d’une ampleur exceptionnelle a été dévoilé au public à New York par la maison Sotheby’s, en amont d’une vente aux enchères prévue mi-juillet. La pièce, baptisée « Gus », pourrait atteindre un montant record pour ce type de vestige, avec une estimation comprise entre 20 et 30 millions de dollars.

Mis au jour dans le Dakota du Sud lors de campagnes de fouilles récentes, entre 2021 et 2023, ce spécimen se distingue par son état de conservation remarquable. Les équipes ont pu reconstituer 183 os fossilisés, soit près des deux tiers du squelette d’origine, un niveau de complétude rare pour ce dinosaure emblématique.

Un record potentiel pour un dinosaure aux enchères

Avec une longueur de 11,6 mètres, l’animal figure parmi les plus imposants jamais identifiés dans son espèce. Les experts soulignent également son intérêt scientifique, lié à la période du Maastrichtien, marquée par des environnements côtiers étendus et un climat globalement plus chaud qu’aujourd’hui.

Exposé dans les espaces new-yorkais de Sotheby’s avant sa mise en vente le 14 juillet, ce fossile attire déjà collectionneurs et curieux, illustrant l’intérêt croissant du marché pour les pièces paléontologiques d’exception.

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