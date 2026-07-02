L’Assemblée nationale inflige un rappel à l’ordre à deux élus pour leurs propos

Le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé de sanctionner deux députés pour des déclarations prononcées dans l’hémicycle lors de débats particulièrement tendus la semaine dernière. Les faits remontent à une journée consacrée à l’examen d’un texte sur les conditions de mariage impliquant des ressortissants étrangers.

Au cours des échanges, marqués par de fortes tensions politiques, une députée insoumise et un élu écologiste avaient mis en cause leurs collègues favorables au texte, en utilisant des qualificatifs jugés excessifs. La présidence de séance avait immédiatement réagi par un rappel à l’ordre.

Une sanction minimale dans un climat politique dégradé

Réunie mercredi, l’instance dirigeante de l’Assemblée a opté pour la sanction la plus légère prévue par le règlement, un simple rappel à l’ordre. Cette décision a été soutenue par une majorité de ses membres, malgré l’opposition des représentants de gauche.

Dans le même temps, d’autres déclarations controversées ont suscité des réactions au sein de l’institution, sans donner lieu à des sanctions similaires. La présidence de l’Assemblée a néanmoins appelé à la retenue dans les échanges, alors que le climat parlementaire reste marqué par une forte polarisation.