Nestlé va supprimer tous les colorants artificiels de ses produits d’ici fin 2026

Le groupe agroalimentaire Nestlé a annoncé son intention de retirer les colorants alimentaires artificiels de l’ensemble de ses produits dans le monde d’ici la fin de l’année 2026. Cette décision ferait de l’entreprise la première grande société du secteur à éliminer totalement ces additifs à l’échelle mondiale.

Cette orientation intervient dans un contexte de pression croissante sur l’industrie agroalimentaire, poussée à proposer des produits jugés plus sains par les consommateurs et les autorités sanitaires. Les préoccupations autour des ingrédients alimentaires se sont intensifiées ces dernières années, notamment avec l’évolution des habitudes alimentaires et la montée en puissance de nouvelles approches médicales liées à la perte de poids.

Selon Stefan Palzer, directeur de la technologie chez Nestlé, cette transition couvrira l’ensemble du portefeuille mondial du groupe. Il a précisé que les produits de l’entreprise seront entièrement exempts de colorants artificiels d’ici la fin de l’année, étendant ainsi une stratégie déjà engagée sur certains marchés, notamment aux États-Unis.

Nestlé avait déjà commencé à retirer ces additifs de plusieurs gammes de produits, mais la mesure annoncée va beaucoup plus loin en fixant un objectif global et uniforme. Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large du secteur agroalimentaire, où fabricants et distributeurs cherchent à réduire l’utilisation d’ingrédients comme les colorants synthétiques ou certains édulcorants.

La transition représente un chantier industriel important pour le groupe suisse, qui devra adapter une partie de ses recettes et de ses chaînes de production à travers le monde. Elle reflète également une évolution des attentes des consommateurs, de plus en plus attentifs à la composition des produits alimentaires.

Avec cette annonce, Nestlé entend se positionner en pionnier parmi les grands groupes agroalimentaires sur la question des additifs artificiels, dans un environnement où la transparence et la qualité nutritionnelle deviennent des enjeux majeurs de compétitivité.