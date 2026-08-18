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Un burger Carrefour rappelé dans toute la France pour contamination à la listeria

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Un burger Carrefour rappelé dans toute la France pour contamination à la listeria
Un burger Carrefour rappelé dans toute la France pour contamination à la listeria

RappelConso a lancé lundi une procédure de rappel national concernant un burger commercialisé dans l’ensemble des magasins Carrefour. La présence de Listeria monocytogenes, bactérie responsable de la listériose, a été détectée dans le produit. Les consommateurs ayant acheté cet article sont invités à ne pas le consommer et à le rapporter en point de vente pour obtenir un remboursement.

Une bactérie dangereuse pour les populations fragiles

La listériose représente un danger particulier pour certaines catégories de population. Les femmes enceintes figurent parmi les personnes les plus vulnérables face à cette infection alimentaire. Le délai d’incubation de la maladie peut s’étendre jusqu’à huit semaines, rendant le diagnostic parfois difficile et tardif.

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes ayant consommé ce burger de surveiller l’apparition de symptômes dans les semaines à venir. La contamination par Listeria monocytogenes reste une préoccupation majeure dans l’industrie agroalimentaire en raison de la gravité potentielle des complications qu’elle peut entraîner chez les sujets fragiles.

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