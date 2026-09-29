Entrevue Consommation

Les ventes de vin en grande distribution chutent de 25% en dix ans

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Les ventes de vin en grande distribution chutent de 25% en dix ans
Les ventes de vin en grande distribution chutent de 25% en dix ans

Les Français tournent le dos au vin. Les chiffres des ventes en grande distribution révèlent une chute de 25% en dix ans, un recul qui s’accélère ces derniers mois. Les foires au vin, traditionnellement prisées à l’automne, ne séduisent plus les consommateurs. Cette désaffection marque un tournant pour une filière qui incarnait jadis l’art de vivre à la française.

Une crise structurelle qui s’aggrave

La tendance s’inscrit dans un mouvement de fond qui frappe le secteur viticole depuis plusieurs années. En 2024, la production française avait déjà atteint son niveau le plus bas depuis les années 1950, avec seulement 37 millions d’hectolitres produits, soit une baisse de 23% par rapport à 2023. La consommation nationale avait alors touché un plancher historique, inédit depuis 1961.

Les vignobles français affrontent une crise structurelle qui combine recul de la demande intérieure et difficultés de production. L’accélération récente de la baisse des ventes confirme que le phénomène ne relève pas d’un simple accident conjoncturel. La filière viticole doit repenser son modèle face à des habitudes de consommation transformées.

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