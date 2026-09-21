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SNCF et Air France étendent leur offre combinée train-avion à Roissy

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SNCF et Air France étendent leur offre combinée train-avion à Roissy
SNCF et Air France étendent leur offre combinée train-avion à Roissy

SNCF Voyageurs franchit une nouvelle étape dans son partenariat avec Air France. L’offre Train Ouigo + Air, réservée jusqu’à présent aux liaisons vers Lyon-Saint-Exupéry, devient accessible pour les voyageurs transitant par l’aéroport de Roissy. Cette extension permet de combiner un billet Air France avec un trajet en TGV low-cost, facilitant les correspondances entre les vols internationaux et les destinations françaises desservies par Ouigo.

Un dispositif étendu au premier aéroport français

Le dispositif s’inscrit dans une logique de complémentarité entre transport aérien et ferroviaire. Les passagers peuvent désormais réserver leur trajet complet en une seule transaction, évitant les ruptures de charge et simplifiant leur parcours. L’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, premier hub aérien français, représente un enjeu majeur pour développer ce type d’intermodalité.

Cette évolution répond aux attentes des voyageurs recherchant des solutions pratiques et économiques. L’offre Ouigo, positionnée sur le segment low-cost du ferroviaire, trouve ainsi un prolongement naturel dans les liaisons aériennes, renforçant l’attractivité du réseau français de transport.

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