Amazon met fin à la livraison gratuite de livres neufs dans ses casiers en France

Amazon met fin à la livraison gratuite de livres neufs dans ses casiers automatiques en France, rejoignant les règles de la loi Darcos. Cette décision, suite au rejet de son recours par le Conseil d’État, limite la gratuité aux points de retrait associés à des commerces de livres. Les libraires saluent ce changement.

Amazon va mettre fin à la livraison gratuite de livres neufs dans ses casiers automatiques en France, tout en maintenant ce service dans certains commerces partenaires. Le groupe américain a annoncé samedi cette évolution, quelques mois après le rejet par le Conseil d’État de son recours contre les règles françaises encadrant les frais de livraison des livres.

La décision concerne les commandes de livres neufs retirées dans les casiers automatiques. Amazon entend désormais réserver la gratuité aux points de retrait installés dans des comptoirs ou des accueils de magasins vendant des livres. Le groupe affirme que ses casiers ne représentent qu’une minorité de ses quelque 3 000 points de retrait éligibles.

Une décision après le rejet du recours d’Amazon

Cette évolution intervient dans le cadre du conflit qui oppose depuis plusieurs années Amazon aux représentants des libraires autour de la loi Darcos de 2021. Celle-ci interdit notamment la gratuité de la livraison des livres neufs lorsqu’ils sont retirés en dehors d’un commerce vendant des livres. Depuis octobre 2023, les commandes inférieures à 35 euros doivent ainsi supporter au minimum 3 euros de frais de livraison.

Amazon estimait pouvoir continuer à proposer gratuitement le retrait dans ses casiers, une interprétation contestée par les libraires et le Médiateur du livre. Le Conseil d’État a rejeté en mai le recours du groupe contre l’arrêté fixant ces règles. Le Syndicat de la librairie française s’est félicité de la décision d’Amazon, estimant qu’elle met fin à une situation de concurrence jugée inégale. La suppression de la gratuité dans les casiers est actuellement en cours.