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Royaume-Uni : 340 incidents impliquant des drones recensés près de sites militaires en un an

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Royaume-Uni : 340 incidents impliquant des drones recensés près de sites militaires en un an
Royaume-Uni : 340 incidents impliquant des drones recensés près de sites militaires en un an

Le Royaume-Uni a recensé 340 incidents de sécurité impliquant des drones sur ou à proximité de sites du ministère de la Défense au cours des douze mois précédant août 2026, selon des données obtenues par le quotidien britannique The Independent. Le nombre d’incidents signalés est en hausse par rapport aux 250 recensés en 2025 et aux 126 enregistrés en 2024.

Le ministère britannique de la Défense n’a pas communiqué d’éléments permettant d’établir l’origine de ces drones. La hausse intervient toutefois alors que plusieurs pays européens alertent sur des opérations qu’ils attribuent à des stratégies hybrides russes. Les autorités britanniques soulignent de leur côté que l’augmentation des signalements traduit également une amélioration des dispositifs de détection et de remontée des incidents.

Londres renforce la surveillance de ses sites militaires

Depuis février, des zones d’espace aérien réglementé ont été instaurées au-dessus de 44 sites militaires considérés comme stratégiques. Le gouvernement prévoit d’étendre ce dispositif à 160 sites supplémentaires à l’automne. La secrétaire d’État aux Forces armées, Louise Sandher-Jones, a assuré que Londres prenait « très au sérieux » la menace représentée par les drones hostiles.

La publication de ces chiffres intervient parallèlement à une nouvelle tension diplomatique entre Londres et Moscou. La Russie a convoqué vendredi la chargée d’affaires britannique pour protester contre les livraisons d’armes et de drones britanniques à l’Ukraine. Les autorités russes ont averti que des installations militaires britanniques en Ukraine pourraient être considérées comme des « cibles légitimes » si elles participaient à des frappes de longue portée contre la Russie.

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