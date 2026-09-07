L’Allemagne veut déployer un bouclier anti-drones après l’attaque de Leipzig

L'Allemagne met en place un plan de protection contre les drones après une attaque sur l'aéroport de Leipzig, attribuée à la Russie. Le dispositif inclut des unités mobiles de défense et des mesures législatives pour permettre aux infrastructures critiques de réagir. Le gouvernement prévoit aussi un bouclier national de cybersécurité pour contrer les cyberattaques quotidiennes.

Le ministre allemand de l’Intérieur Alexander Dobrindt a annoncé dimanche la création d’un dispositif de protection global contre les attaques de drones visant les infrastructures critiques, en réponse à l’incident du 4 août à l’aéroport de Leipzig-Halle.

Le 4 août, plusieurs petits drones ont ciblé l’aéroport de Leipzig-Halle, dans l’est de l’Allemagne. L’un d’eux a touché un avion stationné, un autre aurait percuté un cargo en approche. Les services de renseignement allemands ont attribué l’attaque à la Russie, ce que Moscou dément.

Interrogé par le journal Bild am Sonntag, Alexander Dobrindt a qualifié les attaques hybrides russes de réalité « quotidienne ». « Ces attaques vont s’intensifier, mais nous pouvons nous défendre et nous protéger », a-t-il déclaré.

Selon des informations citées par le journal et issues du ministère de l’Intérieur, le gouvernement prévoit d’élargir les unités mobiles de défense anti-drones de la police fédérale. Des véhicules et des hélicoptères pourraient être déployés rapidement pour protéger l’espace aérien au-dessus de Francfort, Munich et Berlin. Le dispositif ne se limiterait pas à l’interception de drones : il permettrait aussi de neutraliser des drones piégés et d’autres engins explosifs.

Une modification législative est également envisagée pour autoriser les opérateurs d’infrastructures critiques — eau, énergie, défense — à détecter et contrer eux-mêmes les tentatives de sabotage par drone. Des brouilleurs radio, qui coupent la liaison entre le drone et son pilote, figurent parmi les outils prévus.

Le projet s’étend au cyberespace. Un bouclier national de cybersécurité serait mis en place pour détecter et bloquer les attaques informatiques, dont des centaines frappent chaque jour des administrations, des infrastructures et des entreprises allemandes. Le gouvernement souhaite par ailleurs intensifier le recours à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance faciale biométrique et à la vidéosurveillance, notamment dans les nœuds de transport, afin d’identifier les suspects avant qu’ils ne passent à l’acte.

Le chef de l’Office fédéral de police criminelle (BKA), Holger Münch, avait indiqué en décembre que plus de mille vols de drones suspects avaient été recensés en Allemagne l’année précédente, visant principalement des sites militaires, des aéroports, des ports et des entreprises de défense.

L’aéroport de Leipzig-Halle n’en est pas à sa première mésaventure. En juillet 2024, un colis incendiaire présumé d’origine russe avait pris feu dans le hub DHL de l’aéroport. La plateforme cargo est utilisée par l’armée ukrainienne et l’OTAN pour acheminer des armes destinées à la défense de l’Ukraine.

À Moscou, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a réagi dimanche en affirmant que les accusations allemandes constituaient « dans l’ensemble, le début d’une véritable guerre ». Il a renouvelé le démenti russe sur l’attaque de Leipzig et critiqué le chancelier Friedrich Merz pour ses ambitions militaires. « Toutes ces déclarations de Merz sur le fait de faire de l’Allemagne la première puissance militaire en Europe, elles se concrétisent. Il nous déclare en réalité la guerre », a-t-il lancé sur la chaîne d’État russe Vesti. Lavrov a également dénoncé la fermeture de la Maison russe à Berlin et du consulat russe à Bonn.