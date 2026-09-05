L’extrême-droite allemande vise une victoire historique en Saxe-Anhalt lors des élections régionales

Les élections régionales en Saxe-Anhalt voient l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) en position de remporter une victoire historique, illustrant les fractures Est-Ouest persistantes en Allemagne. Ce résultat marquerait une avancée significative pour l'extrême droite, exerçant ainsi une pression accrue sur les partis traditionnels dans une région déjà confrontée à l'abstention.

Les électeurs du Land oriental de Saxe-Anhalt se rendent aux urnes ce dimanche pour des élections régionales où l’Alternative pour l’Allemagne pourrait décrocher la première place. Les fractures persistantes entre l’Est et l’Ouest du pays, près de quatre décennies après la réunification, sont avancées pour expliquer cette dynamique.

L’extrême droite allemande pourrait franchir un cap symbolique ce dimanche en Saxe-Anhalt. Le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) est donné en position de remporter le scrutin régional dans ce Land de l’ancienne Allemagne de l’Est, un résultat qui marquerait une étape nouvelle dans la progression du mouvement au niveau des institutions fédérées.

Elisabeth Kaiser, chargée du gouvernement fédéral pour l’Allemagne de l’Est, pointe les divisions Est-Ouest comme l’un des facteurs structurels qui alimentent ce vote. Malgré trente-six ans écoulés depuis la réunification, ces clivages continuent de peser sur les comportements électoraux dans les Länder orientaux, où l’AfD réalise régulièrement ses meilleurs scores nationaux.

La Saxe-Anhalt s’inscrit dans ce schéma : le parti y dispose d’un ancrage solide, cultivé depuis plusieurs cycles électoraux. Une victoire dimanche constituerait une première dans un Land allemand et renforcerait la pression sur les partis traditionnels, déjà fragilisés dans cette région par une abstention structurelle et une défiance vis-à-vis des formations du centre.