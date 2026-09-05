MONDE Europe

L’extrême-droite allemande vise une victoire historique en Saxe-Anhalt lors des élections régionales

Par

1 minute de lecture

L’extrême-droite allemande vise une victoire historique en Saxe-Anhalt lors des élections régionales
L’extrême-droite allemande vise une victoire historique en Saxe-Anhalt lors des élections régionales

Les électeurs du Land oriental de Saxe-Anhalt se rendent aux urnes ce dimanche pour des élections régionales où l’Alternative pour l’Allemagne pourrait décrocher la première place. Les fractures persistantes entre l’Est et l’Ouest du pays, près de quatre décennies après la réunification, sont avancées pour expliquer cette dynamique.

L’extrême droite allemande pourrait franchir un cap symbolique ce dimanche en Saxe-Anhalt. Le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) est donné en position de remporter le scrutin régional dans ce Land de l’ancienne Allemagne de l’Est, un résultat qui marquerait une étape nouvelle dans la progression du mouvement au niveau des institutions fédérées.

Elisabeth Kaiser, chargée du gouvernement fédéral pour l’Allemagne de l’Est, pointe les divisions Est-Ouest comme l’un des facteurs structurels qui alimentent ce vote. Malgré trente-six ans écoulés depuis la réunification, ces clivages continuent de peser sur les comportements électoraux dans les Länder orientaux, où l’AfD réalise régulièrement ses meilleurs scores nationaux.

La Saxe-Anhalt s’inscrit dans ce schéma : le parti y dispose d’un ancrage solide, cultivé depuis plusieurs cycles électoraux. Une victoire dimanche constituerait une première dans un Land allemand et renforcerait la pression sur les partis traditionnels, déjà fragilisés dans cette région par une abstention structurelle et une défiance vis-à-vis des formations du centre.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une