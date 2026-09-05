Douvres paralysé : des manifestants masqués bloquent le port contre les traversées de migrants

Le port de Douvres est bloqué par des manifestants masqués protestant contre les traversées de migrants. La mobilisation perturbe le trafic ferry, malgré une baisse des demandes d'asile. Cet événement illustre la tension persistante autour de la question migratoire et son exploitation politique au Royaume-Uni.

Le port de Douvres s’est retrouvé paralysé ce samedi 5 septembre par une manifestation pour le moins spectaculaire. Des dizaines de personnes masquées et vêtues de noir ont bloqué les accès au terminal, interrompant le trafic des ferries entre le Royaume-Uni et la France. Le port a confirmé que toutes les voies d’entrée et de sortie étaient bloquées, tandis que la police locale indiquait être en dialogue avec les manifestants.

Selon les images diffusées en ligne, que l’AFP précise ne pas avoir pu authentifier indépendamment, les protestataires seraient opposés aux traversées de la Manche effectuées par des migrants. Un élu local de Reform UK, Paul King, a affirmé avoir été informé qu’il s’agissait d’une « manifestation pour arrêter les bateaux ». Une mobilisation qui intervient alors que la question migratoire s’impose toujours comme l’un des sujets les plus sensibles de la politique britannique.

Un symbole fort dans un contexte migratoire tendu

Le choix de Douvres n’a rien d’anodin. Porte d’entrée stratégique entre la Grande-Bretagne et le continent européen, le port joue un rôle majeur dans les échanges avec la France et l’Union européenne. Durant l’été, il voit quotidiennement transiter plus de 10.000 véhicules de transport de marchandises et environ 15.000 véhicules de particuliers. Son activité représente également près d’un tiers des échanges commerciaux de marchandises entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Cette mobilisation intervient pourtant alors que certains indicateurs migratoires sont orientés à la baisse. Entre juin 2025 et juin 2026, les demandes d’asile enregistrées au Royaume-Uni ont diminué de 21 %, atteignant leur niveau le plus faible depuis 2022. Les arrivées de migrants à bord de petites embarcations ont également reculé de 23 %. Malgré cela, les traversées de la Manche restent un puissant sujet politique, largement exploité par Reform UK et son dirigeant Nigel Farage.

Le blocage de Douvres illustre ainsi la pression qui continue de s’exercer sur le gouvernement britannique. En perturbant directement l’un des principaux points de passage entre le Royaume-Uni et l’Europe, les manifestants donnent une visibilité maximale à leur revendication. Mais l’épisode rappelle aussi le caractère particulièrement inflammable de la question migratoire outre-Manche, au point de transformer un axe commercial essentiel en théâtre d’une nouvelle mobilisation anti-immigration.