Des dizaines de milliers de Croates manifestent contre des déchets toxiques illégaux

À Zagreb, des dizaines de milliers de manifestants protestent contre le stockage illégal de déchets toxiques importés d'Italie et d'autres pays. Ils exigent un moratoire sur les importations et un plan national de gestion des déchets sous vingt jours. Malgré les promesses du gouvernement, la contamination des sols demeure une préoccupation majeure.

Zagreb a été le théâtre d’une grande manifestation contre le stockage illégal de déchets toxiques importés d’Italie, d’Allemagne et de Slovénie. Les protestataires réclament un moratoire sur les importations de déchets et un plan national de gestion dans les vingt jours.

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Zagreb pour dénoncer l’inaction du gouvernement face au scandale des décharges illégales qui empoisonnent le sol croate. Les manifestants brandissaient des pancartes « l’écocide est un génocide lent » ou « stop aux importations de déchets », beaucoup tenant également des drapeaux croates.

Au cœur de la controverse se trouve une décharge située près de la ville de Gospić, à environ 200 kilomètres au sud-ouest de la capitale. Ce site accueille des déchets en provenance de plusieurs pays européens, dont l’Allemagne et l’Italie. Europol, qui coopère avec les autorités croates dans le cadre d’une enquête ouverte depuis les arrestations de 13 personnes en février 2025, estime que la majorité des 35 000 tonnes de déchets provenaient d’Italie, mais aussi de Slovénie et d’Allemagne. Ces déchets, mélange de plastiques et de déchets hospitaliers toxiques, auraient rapporté quelque 4 millions d’euros aux suspects, qui auraient également falsifié des documents pour faire passer des déchets plastiques pour des matériaux recyclables. Quatre entreprises sont également visées par l’enquête.

Les militants écologistes locaux contestent ce bilan et avancent le chiffre de 37 000 tonnes déversées illégalement à Gospić seul. Un rapport du parquet publié en août a confirmé la contamination des sols, précisant qu’elle s’était étendue au-delà du périmètre de la décharge. Ce constat représente « un risque significatif pour l’environnement et la santé des populations », selon ce document, même si les autorités sanitaires indiquent que l’eau potable de Gospić n’est pour l’heure pas touchée.

Les manifestants ont formulé trois exigences concrètes : l’assainissement de toutes les décharges illégales polluant les nappes phréatiques, l’adoption d’un nouveau plan national de gestion des déchets sous vingt jours, et l’instauration immédiate d’un moratoire sur les importations de déchets. Le Premier ministre conservateur Andrej Plenković a promis que le site de Gospić serait recouvert d’ici la mi-octobre, avant le début des opérations d’enlèvement des déchets.