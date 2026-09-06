Rentrée littéraire : ces 10 romans qui pourraient bien marquer le mois de septembre

La rentrée littéraire propose une multitude de nouveautés, parmi lesquelles dix romans se démarquent par leur originalité et leur portée. Des explorations de la mémoire et de l’identité aux récits familiaux ancrés dans l'Histoire, chaque titre offre des perspectives uniques. Les semaines à venir détermineront lesquels s'imposeront durablement.

La rentrée littéraire est officiellement lancée et, avec elle, son traditionnel déluge de nouveautés. Entre les valeurs sûres, les premiers romans et les textes plus singuliers, difficile de savoir lesquels méritent réellement de sortir du lot. Cette année encore, plusieurs centaines de romans arrivent en librairie entre la fin de l’été et l’automne. Parmi eux, dix titres se distinguent particulièrement par leur ambition, leur originalité ou la force des histoires qu’ils racontent.

Parmi les romans les plus attendus figure « À voix haute » de Polina Panassenko, publié aux éditions de l’Olivier. Après « Tenir sa langue », l’autrice poursuit son exploration de l’identité et de la mémoire à travers une jeune femme qui part en Russie pour étudier le théâtre. Derrière cette trajectoire personnelle se dessine progressivement une plongée dans l’histoire soviétique et dans les traumatismes transmis de génération en génération. Autre titre très remarqué, « Mon imam » de Sabyl Ghoussoub, chez Stock, mêle fiction, histoire familiale et réflexion sur le Liban autour de la figure de Moussa Sader. Un roman qui joue avec les frontières entre intime et politique.

Des histoires de famille, de guerre et de mémoire

La sélection fait également la part belle aux récits traversés par l’Histoire. Dans « Le Nénuphar », Alexandrine Descotes revient sur un drame familial lié au Distilbène et mène une enquête intime autour de son père. « Les Enfants gâtés de Butare », de Dorcy Rugamba, transporte quant à lui le lecteur dans le Rwanda des années 1980, avant le génocide, à travers les souvenirs d’une jeunesse aujourd’hui disparue. Avec « Un été de trahison », Romain Slocombe replonge de son côté dans les journées qui précèdent l’effondrement de la France en juin 1940, en suivant quatre femmes aux trajectoires et convictions radicalement différentes.

D’autres romans misent davantage sur l’intime et les tourments individuels. « Shanghai, cinq heures quarante », premier roman d’Ada Walter, enferme son personnage principal dans un taxi pris dans les embouteillages de Shanghai et transforme ce trajet en plongée dans les souvenirs d’une histoire d’amour passée. Dimitri Bortnikov propose une expérience beaucoup plus radicale avec « Tombeau de Parsifal », récit fragmenté et vertigineux dans lequel un homme revient dans sa ville natale avec une obsession de vengeance. Xavier Le Clerc, avec « Le Garçon ébloui », s’intéresse quant à lui à l’Algérie de 1959, à la parentalité et aux zones d’ombre de la période coloniale française.

Enfin, « Fille de », d’Anne Pitteloud, joue avec les codes du thriller littéraire autour d’une écrivaine qui fait passer son propre manuscrit pour celui de son père disparu. « La Piqûre d’abeille », de l’Irlandais Paul Murray, observe pour sa part une famille en plein déclassement après la crise financière de 2008, avec une galerie de personnages aussi fragiles qu’attachants. Dix romans, dix univers très différents, mais un même constat : cette rentrée littéraire ne manque pas de matière. Reste désormais à savoir lesquels parviendront à s’imposer au-delà des premières semaines de septembre.

Je peux aussi te faire une version plus « magazine », avec un titre plus spectaculaire et davantage de recommandations formulées comme des coups de cœur.