Meloni dépasse Berlusconi en longévité et vise les législatives de 2027

Giorgia Meloni dépasse Silvio Berlusconi avec 1 413 jours à la tête du gouvernement italien, devenant ainsi la dirigeante la plus pérenne de l'histoire récente du pays. Son camp clame cette longévité comme un symbole de stabilité en vue des législatives de 2027, malgré des inquiétudes sur ses résultats économiques.

Giorgia Meloni a franchi vendredi le cap des 1 413 jours à la tête du gouvernement italien, surpassant le record de Silvio Berlusconi. Son camp s’empare de cette date pour lancer la campagne en vue des législatives de 2027.

C’est un seuil symbolique que Giorgia Meloni a passé vendredi : 1 413 jours à la présidence du Conseil italien, soit davantage que Silvio Berlusconi lors de son mandat le plus long. La cheffe du gouvernement devient ainsi la dirigeante la plus durable de l’histoire républicaine récente de l’Italie.

Son entourage politique s’est immédiatement saisi du record pour en faire un argument électoral. Les législatives de 2027 se profilent, et la longévité au pouvoir est présentée comme un gage de stabilité dans un pays habitué aux gouvernements éphémères.

Mais des experts tempèrent l’enthousiasme. Ils pointent le manque de résultats concrets sur deux fronts sensibles pour les Italiens : la croissance économique et le pouvoir d’achat. Ces lacunes pourraient peser dans le débat public à mesure que la campagne s’intensifiera.