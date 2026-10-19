Bigflo et Oli à Bercy : deux concerts à l’Accor Arena ce soir et demain

Bigflo et Oli se produisent ce soir et demain à l'Accor Arena de Paris dans le cadre de leur Karma Tour. Ces concerts marquent un retour sur scène significatif pour le duo, qui célèbre une carrière riche en succès, mettant en avant leur dernier album tout en ravivant des titres emblématiques.

Bigflo et Oli retrouvent le public parisien pour deux soirées consécutives à l’Accor Arena, ce lundi 19 et mardi 20 octobre 2026. Les deux frères toulousains investissent l’une des plus grandes salles de spectacle de France dans le cadre de leur Karma Tour, une tournée qui confirme leur place parmi les figures majeures du rap français. Pour le duo, ces deux dates représentent un rendez-vous important avec leurs fans, plusieurs années après leurs premiers succès et leur installation durable dans le paysage musical. Les concerts sont annoncés à 19 heures sur certains agendas, avec un début de spectacle communiqué à 20 heures. Les spectateurs pourront retrouver un répertoire construit au fil de plus d’une décennie de carrière, mêlant titres populaires, morceaux introspectifs et chansons consacrées aux relations familiales ou aux difficultés de la vie quotidienne. Cette double programmation parisienne témoigne de la capacité des deux artistes à réunir un large public, au-delà des seuls amateurs de rap.

Originaires de Toulouse, Florian et Olivio Ordonez ont construit leur carrière autour d’une écriture accessible, souvent autobiographique, et d’une proximité revendiquée avec leurs auditeurs. Révélés auprès du grand public grâce à des titres comme Dommage, Papa ou Plus tard, ils se distinguent par leur goût pour les récits personnels et les textes narratifs. Leur album La Vraie Vie, publié en 2017, avait marqué une étape déterminante dans leur ascension, avant le succès de La Vie de rêve en 2018 et de Les autres c’est nous en 2022. Au fil des années, les deux rappeurs ont également multiplié les collaborations et les projets audiovisuels, tout en développant des spectacles de plus grande envergure. Leur rapport à la scène constitue un élément central de leur identité artistique : les concerts alternent généralement les morceaux énergiques et les moments plus intimistes, permettant de mettre en valeur les deux dimensions de leur musique. Les deux rendez-vous de Bercy offrent ainsi l’occasion de mesurer le chemin parcouru par les artistes depuis leurs premières vidéos diffusées sur Internet jusqu’aux grandes salles françaises.

Deux soirées parisiennes pour confirmer leur statut dans le rap français

Ces deux rendez-vous à l’Accor Arena interviennent sept mois après la sortie de Karma, cinquième album studio de Bigflo et Oli, paru le 13 mars 2026. Avec ce disque de treize titres, les deux frères ont choisi de revenir à une formule plus directement ancrée dans le rap, sans collaboration avec d’autres artistes. Ce parti pris marque une évolution après plusieurs projets qui avaient multiplié les rencontres musicales et les productions destinées à un public très large. L’album s’inscrit dans la continuité des freestyles dévoilés au cours de l’année 2025, avec une attention particulière portée aux textes et à la complémentarité des deux rappeurs. Sur scène, cette nouvelle orientation doit permettre au duo de défendre ses compositions récentes tout en conservant les morceaux qui ont construit sa popularité. Le Karma Tour, lancé au printemps à Toulouse, traverse plusieurs villes françaises et européennes. Après Dijon, Reims et Nantes au début du mois d’octobre, les deux concerts parisiens constituent une étape importante de cette tournée, avant d’autres représentations prévues notamment à Nice et dans plusieurs grandes salles.

Pour les spectateurs, les deux représentations sont programmées à 20 heures, les lundi 19 et mardi 20 octobre, à l’Accor Arena, située dans le 12e arrondissement de Paris. Les billets ont été proposés dans différentes catégories, avec des places en fosse et en gradins, à partir de 50 euros pour certaines offres. Les disponibilités peuvent évoluer jusqu’au début des concerts. Au-delà de ces aspects pratiques, ce double rendez-vous illustre la place occupée par Bigflo et Oli dans l’industrie musicale française. En une décennie, les deux frères sont passés du statut de jeunes rappeurs toulousains révélés sur Internet à celui d’artistes capables de programmer plusieurs soirées dans les plus grandes enceintes du pays. Leur parcours témoigne également de l’évolution du rap français, devenu l’un des genres dominants du marché musical et capable de réunir un public intergénérationnel. Pour les deux artistes, Bercy représente donc davantage qu’une étape supplémentaire de tournée : ces concerts doivent leur permettre de défendre une nouvelle identité artistique, tout en retrouvant les fans qui les accompagnent depuis leurs premiers albums.