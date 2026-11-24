Pomme dévoile son nouvel album « La Forteresse », une œuvre riche de quatorze titres, marquée par une grande liberté créative. Explorant des thèmes personnels et inspirée des mythologies, cet opus se construit en quatre chapitres. 2027 s’annonce prometteur avec une tournée et une participation au film « Peau d’homme ».

Pomme poursuit son aventure artistique avec la sortie d’un nouvel album intitulé « La Forteresse ». Figure incontournable de la chanson française contemporaine, l’autrice-compositrice-interprète revient avec un nouveau projet discographique qui s’inscrit dans un parcours marqué par une grande liberté créative, une écriture intimiste et une identité musicale singulière.

Disponible depuis le 20 novembre 2026, ce cinquième album studio rassemble quatorze titres et intervient deux ans après la sortie de « Saisons ». Pour la première fois de sa carrière, la chanteuse de 30 ans assure elle-même l’intégralité de la réalisation de son disque, entourée des musiciennes qui l’accompagnent sur scène. Entre sonorités folk, guitares acoustiques, synthétiseurs et orchestrations, Pomme explore de nouveaux territoires musicaux.

Un album entre émancipation personnelle et liberté artistique

Construit comme un conte en quatre chapitres, « La Forteresse » puise son inspiration dans les mythologies médiévales, les souvenirs d’enfance et l’imaginaire fantastique. La chanteuse y aborde des thématiques personnelles comme la solitude, les relations familiales, les blessures du passé et le passage à l’âge adulte. La forteresse symbolise à la fois la protection et l’enfermement, deux notions autour desquelles s’articule ce nouveau projet.

L’année 2027 s’annonce également particulièrement chargée pour Pomme. Outre une tournée qui passera notamment par l’Olympia les 4 et 5 mars, l’artiste sera à l’affiche du film « Peau d’homme », réalisé par Léa Domenach, aux côtés de Catherine Deneuve et d’Eddy de Pretto. Elle se produira également pour la première fois à l’Accor Arena de Paris, le 8 décembre 2027, confirmant une nouvelle étape dans le développement de sa carrière.