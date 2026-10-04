Jain prépare son retour avec « Soul System », son nouvel album attendu en novembre

Jain annonce son retour avec l'album "Soul System", prévu le 27 novembre 2026, trois ans après "The Fool". Avec un son axé sur la scène et le mouvement, elle dévoile le single "Kill It With The Beat" et collabore avec Meryl sur "FAM", enrichissant ainsi son univers musical.

Jain s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Trois ans après The Fool, sorti en 2023, la chanteuse française prépare un quatrième album baptisé Soul System, annoncé pour le 27 novembre 2026. Un retour particulièrement attendu pour l’artiste, qui s’est progressivement imposée comme l’une des figures françaises les plus identifiables à l’international grâce à un univers mêlant pop, électro et influences venues de plusieurs continents. Elle a désormais vendu plus de 1,5 million d’albums à travers le monde, signe d’une carrière qui dépasse largement le marché français. Ce nouveau projet semble vouloir accentuer encore cette dimension rythmique, avec une orientation davantage pensée pour la scène et le mouvement.

Un premier aperçu a été dévoilé le 1er juillet avec « Kill It With The Beat », publié chez Columbia. Jain y signe elle-même une partie de la composition et de la production, aux côtés d’Igor Ramonatxo. Le titre conserve l’efficacité mélodique qui caractérise son répertoire tout en installant une couleur plus directe et plus électronique. Il marque surtout le début d’une nouvelle séquence pour l’artiste après la période The Fool, album qui avait montré une facette plus introspective et psychédélique de son travail.

Un duo avec Meryl pour accélérer son retour

Jain a ensuite surpris en s’associant à Meryl sur « FAM », sorti le 26 août. Cette rencontre entre la pop de Jain et l’univers plus urbain de la chanteuse martiniquaise apporte une nouvelle couleur au projet. Le morceau est également produit et composé en partie par Jain, tandis que Meryl participe à son écriture. La présence de Maxime Nucci à la guitare et de Michael Harroch aux percussions illustre aussi la volonté de conserver une dimension organique derrière une production très rythmée.

Ce quatrième album devra désormais confirmer la capacité de Jain à renouveler une formule qui lui a déjà permis de dépasser largement les frontières françaises. Depuis Zanaka et l’explosion de « Come » puis « Makeba », l’artiste cultive une trajectoire internationale assez singulière dans la pop française. Un moment symbolise particulièrement cette ambition : le 1er février 2017, Jain faisait ses premiers pas à la télévision américaine dans The Late Show with Stephen Colbert sur CBS. Devant le public américain, elle interprétait « Come » accompagnée de huit chanteuses du Manhattan Girls Chorus, quelques mois seulement après la sortie de Zanaka aux États-Unis. Une séquence qui, près de dix ans plus tard, rappelle que l’ambition internationale de Jain ne date pas d’hier. Avec Soul System, la Française semble désormais prête à écrire un nouveau chapitre de cette histoire.