« Merci de m'avoir fait espérer pour rien » : Jayde accuse Claudio Capéo de ne pas avoir tenu sa promesse

Jayde, révélée dans "La France a un incroyable talent", exprime sa déception envers Claudio Capéo qui n'a pas honoré sa promesse de l'inclure en première partie de sa tournée. Malgré l'espoir suscité, son nom n'apparaît pas sur l'affiche des concerts, laissant la jeune artiste et ses proches meurtris.

Révélée dans « La France a un incroyable talent » sur M6 en 2025, Jayde ne cache pas sa déception. La jeune chanteuse reproche à Claudio Capéo de ne pas avoir donné suite à une proposition formulée devant les caméras de l’émission. Alors qu’elle espérait assurer la première partie de sa tournée, elle a découvert que son nom ne figurait pas parmi les artistes annoncés.

Une promesse faite à la télévision peut-elle se transformer en véritable opportunité professionnelle ? Pour Jayde, l’expérience laisse aujourd’hui un goût amer. Jeudi 12 novembre, l’ancienne candidate de « La France a un incroyable talent » a pris la parole sur Instagram pour exprimer son mécontentement à l’égard de Claudio Capéo. En cause : une proposition de première partie de concert qui, selon elle, n’a jamais été concrétisée.

La jeune artiste s’était fait remarquer en 2025 dans des circonstances inhabituelles. Initialement présente dans le public pour accompagner son compagnon, elle avait été invitée à chanter sur scène, avant de se retrouver à participer aux auditions du programme de M6. Son parcours l’avait ensuite conduite jusqu’aux quarts de finale, où elle avait attiré l’attention de Claudio Capéo.

Une proposition formulée devant les caméras de M6

Lors de son passage dans l’émission, l’interprète de « Un homme debout » lui avait proposé de préparer une composition et de la lui transmettre. Il avait également évoqué la possibilité de l’accueillir en première partie de sa tournée. Une perspective particulièrement importante pour une jeune chanteuse souhaitant développer sa carrière et se produire devant un public plus large.

Mais près d’un an plus tard, Jayde a découvert l’affiche présentant les artistes retenus pour assurer les premières parties de la tournée des Zénith de Claudio Capéo. Son nom n’y apparaît pas. Une absence qui l’a poussée à publier un message directement adressé au chanteur : « J’avais encore quelques espoirs mais cette fois-ci c’est mort. Merci de m’avoir fait espérer pour rien. »

La déception est d’autant plus importante que ses proches avaient, selon ses déclarations, déjà acheté leurs billets dans l’espoir de la voir se produire. « Dire que ma famille et mes amis avaient pris leurs places qui ne sont… même pas remboursables en plus, la blague », a-t-elle ajouté dans sa story Instagram.

Une précédente proposition à Anisha Jo refait surface

La prise de parole de Jayde a également ravivé un souvenir chez certains internautes. En 2022, Claudio Capéo avait proposé à Anisha Jo, future gagnante de la « Star Academy » sur TF1, d’enregistrer un duo avec lui. Le chanteur avait ensuite évoqué cette collaboration dans « 50′ Inside », quelques semaines après la finale du télé-crochet.

Quatre ans plus tard, aucun titre issu de cette collaboration annoncée n’est sorti. Ce précédent a été rappelé sur les réseaux sociaux à la suite des accusations de Jayde, alimentant les interrogations sur les propositions artistiques formulées par Claudio Capéo dans les émissions de télévision.

Il convient toutefois de distinguer les deux situations. Une proposition de collaboration ou de première partie peut dépendre de nombreux paramètres professionnels, notamment de la programmation d’une tournée, de la disponibilité des artistes ou de décisions prises par les équipes de production. En l’absence d’explications des personnes concernées, il n’est pas possible de déterminer pourquoi ces projets n’ont pas abouti.

Claudio Capéo n’a pas encore répondu publiquement

Au moment de la publication du message de Jayde, Claudio Capéo n’avait pas réagi publiquement à ses reproches. Aucun élément ne permet donc d’établir si des échanges ont eu lieu entre les deux artistes après leur rencontre sur M6, ni si la proposition avait fait l’objet d’un engagement formel.

Cette affaire met néanmoins en lumière les attentes que peuvent susciter les propositions faites à de jeunes talents dans les émissions de divertissement. Pour les candidats, une invitation à collaborer avec un artiste reconnu peut représenter un véritable espoir de carrière, particulièrement lorsqu’elle est formulée devant plusieurs millions de téléspectateurs.