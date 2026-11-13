Une vidéo d’actrice X en bikini republiée sur son Instagram: Jean-Michel Blanquer crie au piratage, les internautes n’y croient pas

Jean-Michel Blanquer se retrouve au cœur d'une controverse après la republication d'une vidéo d'une actrice X sur son compte Instagram. Il évoque un piratage, mais de nombreux internautes doutent de cette version, suggérant une republication accidentelle. La vidéo a depuis disparu, laissant la polémique ouverte sur les véritables circonstances.

Jean-Michel Blanquer se retrouve au cœur d’une polémique embarrassante sur les réseaux sociaux. Jeudi, le compte Instagram certifié de l’ancien ministre de l’Éducation nationale a republié une vidéo de Lauren Lee, une actrice pornographique apparaissant dans un bikini particulièrement échancré. Les captures d’écran se sont rapidement propagées sur X, provoquant une avalanche de moqueries. Face à la polémique, Jean-Michel Blanquer affirme que son compte a été piraté et menace de poursuites judiciaires. Mais de nombreux internautes soupçonnent plutôt une republication accidentelle, une hypothèse qui n’est toutefois pas démontrée.

Une actrice porno en bikini sur le compte Instagram de l’ancien ministre

La surprise a été totale pour les abonnés du compte Instagram de Jean-Michel Blanquer, suivi par près de 38 000 personnes. Habitué à publier des contenus consacrés à la politique, à l’éducation et aux activités du Laboratoire de la République, l’ancien ministre a vu apparaître dans ses republications une vidéo très éloignée de ses publications habituelles.

On y découvre Lauren Lee, une actrice pornographique, posant devant une baie vitrée avec un paysage montagneux en arrière-plan. La jeune femme porte un bikini métallisé particulièrement échancré et des bottes noires. La vidéo, initialement diffusée sur son propre compte Instagram, a été reprise dans l’onglet des republications du profil certifié de Jean-Michel Blanquer.

La capture d’écran montre clairement que le contenu ne figurait pas parmi les publications originales de l’ancien ministre, mais dans la rubrique réservée aux contenus republiés. Cette distinction est importante : Instagram permet de repartager une publication ou une vidéo créée par un autre utilisateur sans avoir à la télécharger ni à la publier soi-même.

Rapidement, des internautes ont réalisé des captures d’écran de cette republication inattendue. Les images ont ensuite circulé sur X, où elles ont provoqué une succession de commentaires ironiques.

Jean-Michel Blanquer assure avoir été piraté et menace de poursuites

Face à la diffusion des captures d’écran, Jean-Michel Blanquer a publié un communiqué sur son compte X, jeudi, pour nier toute responsabilité dans la republication de la vidéo : « Mon compte Instagram a été piraté. Il est en cours de suspension. Aucun contenu diffusé depuis la mi-journée n’est de mon fait. Je me réserve d’attaquer les auteurs de ce piratage et tout commentaire inapproprié. »

L’ancien ministre de l’Éducation nationale affirme donc qu’une personne aurait accédé frauduleusement à son compte Instagram pour y effectuer des publications ou des republications à son insu.

Il ne donne toutefois aucune précision sur les circonstances de ce piratage présumé, sur la manière dont son compte aurait été compromis ou sur l’identité des éventuels responsables.

Jean-Michel Blanquer prévient également qu’il pourrait engager des poursuites judiciaires, non seulement contre les auteurs de l’intrusion qu’il dénonce, mais aussi contre les personnes publiant des commentaires qu’il jugerait inappropriés.

La vidéo litigieuse a depuis disparu de son compte Instagram.

« Un mauvais clic » : les internautes doutent de la version du piratage

Les explications de Jean-Michel Blanquer n’ont pas convaincu une partie des internautes. Sur X, de nombreux utilisateurs avancent une hypothèse beaucoup plus embarrassante pour l’ancien ministre : celle d’une republication effectuée involontairement.

« Qui aurait envie de vous pirater ? », lui demande notamment un internaute en réaction à son communiqué.

Un autre évoque directement la possibilité d’une mauvaise manipulation sur Instagram : « Vous avez missclick […] c’est tout. Ça m’est déjà arrivé aussi », écrit-il, en utilisant le terme anglais désignant un clic accidentel.

D’autres tournent en dérision l’explication du piratage, certains allant jusqu’à suggérer ironiquement une intervention étrangère.

Ces réactions reposent notamment sur la nature de la publication. La vidéo n’a pas été mise en ligne comme un contenu original : elle a été republiée à partir du compte de l’actrice. Or, cette fonction d’Instagram peut être activée directement depuis une publication ou un Reel.

Pour les internautes qui contestent la version de Jean-Michel Blanquer, une manipulation accidentelle pourrait donc expliquer l’apparition de la vidéo dans ses republications.

Cette hypothèse reste cependant une supposition. Rien ne permet d’affirmer que l’ancien ministre aurait lui-même effectué cette opération, volontairement ou par erreur.

Piratage ou republication accidentelle : aucune preuve ne permet de trancher

Le fait qu’il s’agisse d’une republication ne permet pas, à lui seul, de déterminer qui en est responsable. Une personne ayant obtenu frauduleusement l’accès à un compte Instagram peut effectuer les mêmes opérations que son propriétaire, notamment republier des vidéos.

À l’inverse, une republication accidentelle peut également se produire lors de l’utilisation normale de l’application.

Pour établir l’existence d’un piratage, il faudrait notamment disposer d’éléments techniques concernant les connexions au compte, les appareils utilisés ou d’éventuelles alertes de sécurité transmises par Instagram.

À ce stade, Jean-Michel Blanquer n’a rendu public aucun élément technique permettant de confirmer l’intrusion qu’il dénonce. Aucun élément disponible ne permet davantage de démontrer qu’il aurait personnellement republié la vidéo.

L’ancien ministre maintient néanmoins sa version et affirme que les contenus diffusés depuis la mi-journée de jeudi ne sont pas de son fait.

Une polémique qui poursuit Jean-Michel Blanquer jusque sur X

Ancien ministre de l’Éducation nationale de 2017 à 2022, Jean-Michel Blanquer préside aujourd’hui Terra Academia ainsi que le Laboratoire de la République. Son compte Instagram certifié lui sert principalement à communiquer sur ses activités publiques, ses interventions et ses prises de position.

La republication de la vidéo de Lauren Lee a donc provoqué un contraste particulièrement remarqué avec les contenus habituellement diffusés sur son profil.

L’affaire s’est principalement propagée sur X, où les captures d’écran de la vidéo et le démenti de l’ancien ministre ont été largement commentés.

La polémique concerne bien une republication sur Instagram, et non une vidéo initialement publiée sur X. C’est sur ce second réseau social que Jean-Michel Blanquer a choisi de répondre publiquement et de menacer d’éventuelles poursuites.

Pour l’heure, aucune plainte déposée ni aucune identification d’un éventuel pirate n’ont été rendues publiques dans l’affaire Blanquer. L’ancien ministre affirme ne pas être à l’origine de la republication, tandis que les captures d’écran continuent de circuler sur les réseaux sociaux.