La France battue par l’Italie (3-1). Première défaite de Zidane avec les Bleus en tant que sélectionneur

L’équipe de France subit sa première défaite sous Zinédine Zidane, s'inclinant 3-1 face à l’Italie. Malgré un premier but de Michael Olise, les Bleus sont dominés par les Italiens, portés par un doublé de Pio Esposito et un but de Davide Frattesi. La France doit maintenant gagner contre la Turquie pour se qualifier.

L’équipe de France a subi sa première défaite depuis l’arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur. Ce jeudi soir, les Bleus se sont inclinés face à l’Italie (3-1), à Milan, lors de la cinquième journée de la Ligue des nations. Malgré l’ouverture du score de Michael Olise dès la 10e minute, les Français ont été renversés par les Italiens, portés par un doublé de Pio Esposito et un but de Davide Frattesi. Après trois victoires et un match nul, Zidane a connu son premier revers sur le banc tricolore.

Olise ouvre le score dès la 10e minute, l’Italie réplique

La rencontre commence idéalement pour l’équipe de France. Dès la 10e minute, Michael Olise ouvre le score et donne l’avantage aux Bleus. Les Français prennent rapidement les commandes du match, mais les Italiens réagissent et parviennent à égaliser à la 26e minute grâce à Pio Esposito. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 1-1.

En seconde période, l’Italie accélère. Davide Frattesi donne l’avantage à la Squadra Azzurra à la 63e minute. Douze minutes plus tard, Pio Esposito transforme un penalty et inscrit son deuxième but de la soirée. L’Italie mène alors 3-1 et les Bleus ne parviennent pas à réduire l’écart.

Première défaite pour Zidane

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane avait enregistré trois victoires et un match nul avant ce déplacement à Milan. Pour sa première rencontre, les Bleus avaient battu la Turquie (1-0)⁠, avant de s’imposer contre la Belgique (1-0).

La France avait ensuite concédé un match nul face à l’Italie (1-1)⁠, puis largement dominé la Belgique (4-1). Le déplacement à Milan a mis fin à cette série d’invincibilité. Pour son cinquième match à la tête des Bleus, l’ancien entraîneur du Real Madrid a donc enregistré sa première défaite.

Deux penalties pour l’Italie, Maignan évite un but

La seconde période a été marquée par deux penalties accordés aux Italiens. À la 58e minute, Malo Gusto fait tomber Nicolò Cambiaghi dans la surface. Sebastiano Esposito se présente face à Mike Maignan, mais manque sa tentative à la 60e minute.

Trois minutes plus tard, Federico Dimarco sert Davide Frattesi, qui donne l’avantage à l’Italie. À la 74e minute, Dayot Upamecano commet une nouvelle faute dans la surface, cette fois sur Antonio Vergara. Pio Esposito se charge du penalty et porte le score à 3-1 à la 75e minute.

Zidane effectue plusieurs changements et lance notamment Senny Mayulu, Eli Junior Kroupi et Eduardo Camavinga. Les Bleus tentent de réagir, mais ne trouvent pas la faille. Michael Olise se procure encore une occasion sur coup franc en fin de rencontre, sans parvenir à réduire l’écart.

La France jouera sa qualification dimanche contre la Turquie

Cette défaite a relancé la course aux deux premières places du groupe A1. Avant cette cinquième journée, la France occupait la tête avec 10 points, devant l’Italie (7 points) et la Belgique (6 points).

Grâce à leur victoire, les Italiens ont rejoint les Français avec 10 points. La Belgique, victorieuse en Turquie (2-1), compte désormais 9 points. Un seul point sépare donc les trois premières équipes avant la dernière journée.

Dimanche, les Bleus recevront la Turquie à Bordeaux, tandis que la Belgique affrontera l’Italie. Les deux premières équipes du groupe décrocheront leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, programmés en mars 2027.

Une victoire contre la Turquie permettra à la France de valider son billet pour les quarts de finale.