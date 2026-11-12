Équipe de France: violent clash entre Mbappé et Zidane? Le capitaine des Bleus aurait voulu quitter le rassemblement

Les relations entre Kylian Mbappé et Zinédine Zidane se détériorent après un différend concernant la participation de l’attaquant au rassemblement des Bleus. Mbappé, gêné aux ischio-jambiers, souhaitait rentrer tôt à Madrid. Bien que Zidane ait confirmé son état de santé, la tension entre les deux hommes persiste, aggravée par l'absence de plusieurs joueurs clés.

Les relations entre Kylian Mbappé et Zinédine Zidane seraient particulièrement tendues. Le capitaine de l’équipe de France aurait eu un sérieux différend avec son sélectionneur au sujet de sa participation au rassemblement des Bleus. L’attaquant du Real Madrid aurait souhaité se ménager physiquement et rentrer rapidement en Espagne, une demande à laquelle Zidane aurait opposé un refus catégorique en l’absence de blessure médicalement constatée.

Cette polémique éclate alors que Mbappé est forfait pour le déplacement de l’équipe de France en Italie, ce jeudi soir, en Ligue des nations. Mercredi, Zinédine Zidane a confirmé que son capitaine souffrait d’une gêne aux ischio-jambiers et qu’il ne prendrait aucun risque avec sa santé.

Mbappé aurait voulu rentrer à Madrid, Zidane aurait refusé

Une vive altercation aurait opposé les deux hommes pendant le rassemblement de novembre. Mbappé serait arrivé à Clairefontaine avec l’intention de préserver son état physique et de rejoindre rapidement Madrid, plutôt que de participer à l’intégralité du stage.

Zinédine Zidane aurait alors rappelé à son capitaine qu’aucun joueur ne pouvait décider unilatéralement de quitter la sélection sans justification médicale. Le sélectionneur aurait exigé qu’il reste avec le groupe et participe aux rencontres s’il était déclaré apte.

Une relation qui se serait dégradée avec plusieurs tensions dans le vestiaire

Toujours selon ces rumeurs, Kylian Mbappé aurait très mal accepté la fermeté de son nouvel entraîneur. Le joueur aurait considéré que son statut de capitaine et son importance dans l’équipe de France justifiaient une certaine souplesse dans la gestion de son calendrier.

Le différend aurait aggravé une relation déjà fragilisée par des désaccords avec d’autres membres du groupe.

Ces accusations contrastent avec les déclarations publiques de Zidane, qui a assuré mercredi que Mbappé restait impliqué dans la vie de l’équipe de France malgré son forfait.

Zidane répond : « Il reste avec nous et veut jouer dimanche »

Mercredi soir, en conférence de presse à Milan, Zinédine Zidane a tenu des propos qui calment la polémique. Le sélectionneur a déclaré : « Je le trouve bien. Justement, la preuve en est, il reste avec nous et veut jouer dimanche. »

Il a également reconnu la frustration du joueur de manquer la rencontre contre l’Italie : « Il aurait aimé jouer demain. Il n’est pas content. » Zidane a toutefois justifié son choix par la nécessité de préserver son attaquant, victime d’une douleur musculaire : « Il a eu une petite douleur et on ne va pas prendre de risque. »

Ces déclarations confirment deux éléments : Mbappé ne jouera pas contre l’Italie et il reste avec le groupe français dans l’espoir de participer au match contre la Turquie. Elles ne permettent en revanche ni de confirmer ni d’exclure l’existence d’un désaccord privé entre les deux hommes.

Un capitaine déjà fragilisé par les blessures

Le contexte médical de Kylian Mbappé est particulièrement important. Comme nous l’expliquions mercredi dans notre article consacré à son forfait contre l’Italie et à l’arrivée de Senny Mayulu en renfort⁠, l’attaquant du Real Madrid a manqué l’entraînement collectif en raison d’une gêne aux ischio-jambiers.

Mbappé avait déjà été contraint de quitter prématurément le terrain lors du déplacement en Turquie, le 25 septembre, après avoir inscrit le but de la victoire française (1-0). Touché au genou gauche, il avait ensuite manqué les trois rencontres suivantes de la sélection.

Son retour avait pourtant été préparé avec attention. Le 6 novembre, lors de l’annonce de sa liste pour affronter l’Italie et la Turquie⁠, Zinédine Zidane avait rappelé son capitaine, avec l’intention de l’utiliser à son poste préférentiel d’avant-centre.

Italie-France : Mbappé absent, Zidane espère le récupérer dimanche

Le forfait du capitaine français est désormais officiel. Pour compenser cette absence, Zinédine Zidane a fait appel au jeune Parisien Senny Mayulu, qui découvre l’équipe de France A. Le sélectionneur doit également composer avec les forfaits d’Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram et Pierre Kalulu.

Les Bleus affrontent l’Italie ce jeudi à 20h45, à San Siro, dans une rencontre décisive pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations. Premiers de leur groupe avec 10 points, les Français possèdent trois longueurs d’avance sur leurs adversaires et peuvent valider leur qualification avec un match nul.

Kylian Mbappé, lui, reste avec la sélection dans l’attente de l’évolution de sa gêne musculaire. Sa participation au dernier match de la phase de groupes, dimanche à Bordeaux contre la Turquie, dépendra de son état physique.