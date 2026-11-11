Présidentielle 2027 : déjà 37 candidats déclarés, une course à l’Élysée qui s’annonce particulièrement encombrée

La liste des candidats pour la présidentielle de 2027 continue de s'allonger, atteignant 37 déclarations à moins de six mois du premier tour. Des figures politiques bien connues côtoient des prétendants moins médiatisés, tandis que la nécessité d’obtenir 500 parrainages pour se qualifier pourrait réduire ce nombre. La diversité des ambitions est notable à gauche comme à droite.

La liste des prétendants à l’Élysée ne cesse de s’allonger. À moins de six mois du premier tour de l’élection présidentielle, prévu le 18 avril 2027, pas moins de 37 personnalités ont déjà fait connaître leur intention de participer au scrutin, selon un recensement publié par LCP ce mardi 10 novembre. Des grands noms de la vie politique aux candidats beaucoup plus confidentiels, rarement une campagne présidentielle aura suscité autant de déclarations d’intention à ce stade. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau, David Lisnard et Éric Zemmour figurent parmi les prétendants les plus médiatisés. À leurs côtés, le quintuple champion olympique Teddy Riner, qui a annoncé sa candidature lundi, entend bousculer les habitudes en se présentant comme un candidat « ni de droite, ni de gauche ».

À gauche, la multiplication des ambitions est particulièrement visible. Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann et Fabien Roussel sont engagés dans la préparation de leur campagne, tandis que François Ruffin, Marine Tondelier, Delphine Batho et Karim Bouamrane ont également exprimé leurs intentions. À l’extrême gauche, Nathalie Arthaud, Anasse Kazib et Selma Labib souhaitent défendre leurs propres orientations. Le centre et la droite ne sont guère moins divisés : Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard débattent toujours de l’organisation d’une primaire, sans parvenir à s’accorder sur une méthode commune. D’autres personnalités, comme Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Florian Philippot, Francis Lalanne, Gilles Platret et Olivier Becht, entendent également participer à la compétition, tandis que Natacha Polony et Juan Branco revendiquent leur propre démarche politique.

La barrière des 500 parrainages pourrait considérablement réduire la liste

Le recensement de LCP comprend aussi onze personnalités nettement moins connues du grand public : Clara Egger, Antoine Mikolajczak, Augustin Billetdoux, Joël Chevé, Christian Collovati, Sylvain Pierre Durif, Jean-François Legendre, Benoît Mathieu, Manolo Mlekuz et Erwan Rohou, auxquels s’ajoute Mira Markovic, candidate du Parti animaliste, déjà comptabilisée parmi les autres candidatures annoncées. Ces noms illustrent la diversité des démarches engagées, entre militants de formations politiques, représentants de petits mouvements et initiatives indépendantes. Toutes ces ambitions ne présentent cependant pas le même degré d’avancement. Certaines personnalités disposent d’une organisation politique structurée, tandis que d’autres doivent encore construire leur équipe, leur programme et leur réseau d’élus. Plusieurs prétendants ont également conditionné le maintien de leur candidature à l’évolution des rapports de force ou à l’organisation d’une primaire.

Car annoncer sa candidature ne signifie pas être officiellement qualifié pour l’élection présidentielle. Chaque prétendant devra obtenir au moins 500 parrainages d’élus habilités, issus d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, avant le 12 mars 2027 à 18 heures. Le Conseil constitutionnel vérifiera ensuite les présentations et publiera la liste définitive des candidats. Cette étape pourrait réduire sensiblement le nombre de participants. À titre de comparaison, douze candidats figuraient sur les bulletins lors de la présidentielle de 2022, contre onze en 2017 et seize en 2002, un record sous la Ve République. Avec 37 noms déjà recensés, la campagne de 2027 se distingue donc par l’ampleur des ambitions affichées. Reste à savoir combien parviendront effectivement à franchir la première épreuve, celle des parrainages, avant de solliciter les suffrages des Français.