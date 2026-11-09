POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Gabriel Attal veut former 20 millions de salariés à l’intelligence artificielle en trois ans

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Présidentielle 2027 : Gabriel Attal veut former 20 millions de salariés à l'intelligence artificielle en trois ans
Présidentielle 2027 : Gabriel Attal veut former 20 millions de salariés à l'intelligence artificielle en trois ans

Gabriel Attal estime que la présidentielle de 2027 passe à côté d’un débat essentiel. Invité dimanche 8 novembre des Rencontres de l’Avenir à Saint-Raphaël, le président de Renaissance a jugé « sidérant » le peu de place occupé par l’intelligence artificielle dans la campagne. Pour accélérer son adoption, il propose de former 20 millions de salariés français en trois ans et d’instaurer un crédit d’impôt destiné à aider les entreprises à s’équiper. L’ancien Premier ministre considère que la diffusion de ces technologies pourrait devenir l’un des principaux leviers d’augmentation de la productivité et, à terme, des rémunérations.

Pour défendre sa proposition, Gabriel Attal compare la révolution de l’intelligence artificielle à l’arrivée de l’électricité. Il distingue deux compétitions internationales : celle de la conception des modèles les plus performants, dominée selon lui par les entreprises américaines, et celle de leur utilisation massive dans l’économie, où la Chine disposerait d’une avance importante. Le candidat estime que la France doit agir sur ces deux fronts, en développant ses propres capacités technologiques et en facilitant l’adoption des outils existants par les entreprises. Son « crédit d’impôt productivité » aurait vocation à accompagner cette transformation, particulièrement dans les structures qui ne disposent pas des moyens des grands groupes.

Une souveraineté technologique à construire face aux États-Unis et à la Chine

Le président de Renaissance met en garde contre une dépendance durable aux technologies étrangères. « Dans cinq ans, il sera trop tard », a-t-il prévenu, estimant que l’Europe risque de perdre sa capacité à maîtriser les outils sur lesquels reposera une part croissante de son économie. Gabriel Attal défend en conséquence un renforcement de l’intégration européenne, allant jusqu’à promouvoir l’idée d’« États-Unis d’Europe » entre plusieurs pays volontaires. L’objectif serait de mutualiser les investissements dans la recherche, les infrastructures numériques et les technologies stratégiques, afin de concurrencer les entreprises américaines et chinoises.

Le programme de formation annoncé représente toutefois un défi considérable. Former 20 millions de salariés en trois ans supposerait de mobiliser massivement les organismes de formation, les entreprises et les dispositifs de financement existants. Le candidat n’a pas encore présenté le coût global de cette opération ni les modalités précises du crédit d’impôt envisagé.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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