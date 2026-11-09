Gabriel Attal critique l'absence de débat sur l'intelligence artificielle dans la campagne présidentielle de 2027. Il propose de former 20 millions de salariés sur trois ans et d'instaurer un crédit d'impôt pour aider les entreprises, tout en appelant à renforcer la souveraineté technologique de la France face aux États-Unis et à la Chine.

Gabriel Attal estime que la présidentielle de 2027 passe à côté d’un débat essentiel. Invité dimanche 8 novembre des Rencontres de l’Avenir à Saint-Raphaël, le président de Renaissance a jugé « sidérant » le peu de place occupé par l’intelligence artificielle dans la campagne. Pour accélérer son adoption, il propose de former 20 millions de salariés français en trois ans et d’instaurer un crédit d’impôt destiné à aider les entreprises à s’équiper. L’ancien Premier ministre considère que la diffusion de ces technologies pourrait devenir l’un des principaux leviers d’augmentation de la productivité et, à terme, des rémunérations.

Pour défendre sa proposition, Gabriel Attal compare la révolution de l’intelligence artificielle à l’arrivée de l’électricité. Il distingue deux compétitions internationales : celle de la conception des modèles les plus performants, dominée selon lui par les entreprises américaines, et celle de leur utilisation massive dans l’économie, où la Chine disposerait d’une avance importante. Le candidat estime que la France doit agir sur ces deux fronts, en développant ses propres capacités technologiques et en facilitant l’adoption des outils existants par les entreprises. Son « crédit d’impôt productivité » aurait vocation à accompagner cette transformation, particulièrement dans les structures qui ne disposent pas des moyens des grands groupes.

Une souveraineté technologique à construire face aux États-Unis et à la Chine

Le président de Renaissance met en garde contre une dépendance durable aux technologies étrangères. « Dans cinq ans, il sera trop tard », a-t-il prévenu, estimant que l’Europe risque de perdre sa capacité à maîtriser les outils sur lesquels reposera une part croissante de son économie. Gabriel Attal défend en conséquence un renforcement de l’intégration européenne, allant jusqu’à promouvoir l’idée d’« États-Unis d’Europe » entre plusieurs pays volontaires. L’objectif serait de mutualiser les investissements dans la recherche, les infrastructures numériques et les technologies stratégiques, afin de concurrencer les entreprises américaines et chinoises.

Le programme de formation annoncé représente toutefois un défi considérable. Former 20 millions de salariés en trois ans supposerait de mobiliser massivement les organismes de formation, les entreprises et les dispositifs de financement existants. Le candidat n’a pas encore présenté le coût global de cette opération ni les modalités précises du crédit d’impôt envisagé.