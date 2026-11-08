Route du Rhum 2026: Tom Laperche remporte la course et pulvérise le record de la traversée de l’Atlantique

Tom Laperche remporte la 13e édition de la Route du Rhum, établissant un nouveau record de traversée entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en 6 jours, 13 heures, 27 minutes, 40 secondes. Le skipper breton, âgé de 29 ans, a dominé la course malgré des conditions difficiles et a sauvé un autre compétiteur en cours de route.

Le navigateur français Tom Laperche a remporté la 13e édition de la Route du Rhum, dans la nuit de samedi à dimanche, en établissant un nouveau record de la traversée entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. À 29 ans, le skipper du maxi-trimaran SVR-Lazartigue a bouclé la course en 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes, améliorant de plus de six heures le précédent record détenu par Charles Caudrelier depuis 2022. Le Breton s’est imposé une semaine après le départ des 115 skippers de Saint-Malo⁠.

Parti de Saint-Malo le 1er novembre, Tom Laperche a franchi la ligne d’arrivée samedi à 22h31, heure locale en Guadeloupe, soit dimanche à 3h31, heure de Paris. Il a parcouru 4 308 milles nautiques, soit près de 8 000 kilomètres, à une vitesse moyenne réelle de 27,18 nœuds, environ 50 km/h. Le parcours théorique de la course représente 3 542 milles nautiques.

Un record vieux de quatre ans battu de plus de six heures

Tom Laperche a effacé des tablettes la performance réalisée par Charles Caudrelier lors de l’édition 2022. Le navigateur avait alors remporté la Route du Rhum à bord du maxi-trimaran Gitana 17, en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes. Le nouveau vainqueur améliore cette marque de 6 heures, 19 minutes et 45 secondes.

Le skipper de SVR-Lazartigue a pris la tête de la flotte dès le passage du cap Fréhel, au début de la course, avant de conserver la première place jusqu’en Guadeloupe. Malgré une météo difficile, marquée par l’absence des alizés habituels, de nombreux changements de voiles et des manœuvres éprouvantes, il a réussi à maintenir une vitesse élevée tout au long de la traversée.

Son avance s’est également construite dans une course marquée par plusieurs abandons. Anthony Marchand a dû renoncer en raison d’un problème de safran, tandis que Charles Caudrelier a été contraint de se retirer après une avarie de foil. Armel Le Cléac’h, qui disputait les premières places, a chaviré au large des Açores avant d’être secouru par un navire marchand.

« C’est ma course de rêve » : l’émotion de Tom Laperche à l’arrivée

Quelques instants après avoir franchi la ligne, Tom Laperche a exprimé sa joie de remporter une compétition qui le faisait rêver depuis l’enfance. « C’est une victoire énorme. C’est ma course de rêve. Quand j’ai commencé ma carrière, c’était la course à gagner. »

Le navigateur a également confié : « C’est vraiment génial. Je suis super content. Ça s’est super bien déroulé. C’est un peu l’état de grâce dans ma vie. » Il a raconté avoir ressenti une confiance exceptionnelle dans son bateau pendant les derniers jours de navigation : « J’étais hyper confiant. Le réveil, je n’en avais pas besoin. J’étais en fusion avec le bateau. C’était magique. »

La traversée lui a néanmoins demandé des efforts physiques considérables. « Je me suis toujours dit que ces grandes courses-là, c’était dur. J’ai laissé énormément d’énergie, mais il y avait un plaisir dans cette dépense. »

À 29 ans, il rejoint Marc Pajot et Laurent Bourgnon dans l’histoire de la course

Avec cette victoire, Tom Laperche devient le troisième navigateur de moins de 30 ans à remporter la Route du Rhum. Avant lui, Marc Pajot avait remporté l’épreuve à 29 ans en 1982, puis Laurent Bourgnon à 28 ans en 1994.

Originaire de Bretagne, Tom Laperche a grandi dans une famille passionnée de voile. Son père, Philippe Laperche, avait lui-même participé à la Route du Rhum en 2010, terminant quatrième de la catégorie Multi50. Le jeune navigateur avait alors suivi la compétition avant de participer au convoyage du bateau familial vers la Bretagne.

Son parcours sportif l’a conduit à remporter la Solitaire du Figaro en 2022, avant de prendre les commandes de SVR-Lazartigue, le maxi-trimaran développé autour de François Gabart. En 2024, il avait participé à l’Arkéa Ultim Challenge, un tour du monde en solitaire, mais avait été contraint à l’abandon après une collision avec un objet flottant non identifié.

En 2025, il avait remporté la Transat Café L’Or aux côtés de Franck Cammas, confirmant sa progression dans les grandes courses océaniques.

Une victoire marquée par le sauvetage d’Armel Le Cléac’h

La performance de Tom Laperche comporte également un épisode particulier. Pendant la traversée, le skipper a modifié sa trajectoire pour se porter au secours d’Armel Le Cléac’h, victime d’un chavirage au large des Açores. Il a ensuite été libéré de son obligation d’assistance par la direction de course.

Une compensation de temps de 1 heure et 2 minutes lui a été accordée à la suite d’une réclamation de son équipe. Son temps de référence de 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes est annoncé sous réserve des décisions du jury et hors application de cette bonification.

La Route du Rhum se poursuit pour les autres concurrents

Cette 13e édition de la Route du Rhum n’est toutefois pas terminée pour les autres catégories. Après l’arrivée des géants Ultim, les monocoques IMOCA sont notamment attendus en Guadeloupe à partir de mardi, tandis que les autres concurrents poursuivent leur traversée de l’Atlantique.

Pour Tom Laperche, cette première participation s’achève par une victoire et un nouveau record, quatre ans après le sacre de Charles Caudrelier.