Tennis de table : Félix Lebrun champion d’Europe en simple après une finale renversante, un deuxième sacre en deux jours

Félix Lebrun remporte son premier titre de champion d'Europe en simple à Ljubljana, après une finale intense contre Anton Källberg, conclue par un score de 11-1 dans le set décisif. En plus de son sacre en double avec son frère Alexis, il réalise un doublé européen inédit en deux jours pour le tennis de table français.

Félix Lebrun est sur le toit de l’Europe ! Ce dimanche, le Français de 20 ans a remporté son premier titre de champion d’Europe de tennis de table en simple, à Ljubljana, en Slovénie. Au terme d’une finale spectaculaire face au Suédois Anton Källberg, le numéro 2 mondial s’est imposé en sept manches (4-3), après avoir été mené trois sets à deux. Déjà vainqueur de son premier Grand Smash en août dernier, le Montpelliérain a réalisé un formidable doublé européen, puisqu’il avait également été sacré en double avec son frère Alexis la veille.

Une finale irrespirable conclue par un incroyable 11-1

Face à Anton Källberg, 29e joueur mondial, Félix Lebrun a dû batailler pendant sept manches pour décrocher la médaille d’or. Le Suédois a remporté le premier set (11-7), avant que le Français ne réagisse en empochant les deux suivants (11-9, 13-11).

Källberg a ensuite repris l’avantage en gagnant les quatrième et cinquième manches (11-8, 11-9). Mené trois sets à deux, Félix Lebrun n’avait plus le droit à l’erreur. Le Français a alors haussé son niveau de jeu pour remporter la sixième manche (11-6) et arracher un septième set décisif.

Dans cette dernière manche, le Montpelliérain a littéralement écrasé son adversaire. En remportant notamment les neuf derniers points de la rencontre, il a infligé un impressionnant 11-1 au Suédois pour s’offrir le titre européen. Une conclusion expéditive, en moins de quatre minutes, après une finale extrêmement disputée.

Le score complet de la finale : 7-11, 11-9, 13-11, 8-11, 9-11, 11-6, 11-1.

Félix succède à Alexis : le titre européen reste dans la famille Lebrun

Cette victoire possède une dimension familiale exceptionnelle. En 2024, à Linz, en Autriche, Alexis Lebrun avait été sacré champion d’Europe en simple. Deux ans plus tard, son petit frère Félix lui a succédé et permis à la famille Lebrun de conserver le titre continental.

Alexis, âgé de 23 ans, n’a pas réussi à défendre sa couronne cette année. Le tenant du titre a été éliminé samedi en quarts de finale par l’Allemand Dang Qiu (4-1). Félix a pris le relais et remporté, à 20 ans, son premier championnat d’Europe individuel.

Les deux frères, qui s’entraînent ensemble à Montpellier, entretiennent également une rivalité sportive de très haut niveau. En mars 2025, Félix Lebrun avait notamment battu Alexis en finale des championnats de France, confirmant sa progression face à son aîné.

Déjà double médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, Félix Lebrun a ajouté une nouvelle récompense à son palmarès. Le Français, installé au deuxième rang mondial, avait également été honoré par l’inauguration d’une salle portant son nom, symbole de sa popularité grandissante.

Deux médailles d’or en deux jours pour Félix Lebrun

Le sacre individuel de Félix Lebrun a couronné un week-end exceptionnel. Samedi 17 octobre, les deux frères avaient déjà remporté ensemble le championnat d’Europe en double, conservant le titre conquis deux ans auparavant.

En finale, Alexis et Félix Lebrun avaient battu les Suédois Kristian Karlsson et Anton Källberg au terme de cinq manches particulièrement disputées (5-11, 11-5, 11-8, 7-11, 11-8). Menés 3-0 dans le dernier set, les Français avaient réussi à inverser la tendance pour décrocher une deuxième couronne européenne consécutive.

Pour Félix, le succès de dimanche a donc constitué une deuxième médaille d’or en moins de 24 heures. Le Français a également battu Anton Källberg pour la deuxième fois du week-end, après l’avoir dominé en double avec son frère.

Léo De Nodrest, l’autre belle histoire française de ces championnats

Avant de disputer la finale, Félix Lebrun avait dû écarter un autre Français en demi-finale. Opposé à Léo De Nodrest, révélation de la compétition, il s’était imposé en six manches (6-11, 11-8, 5-11, 11-7, 11-8, 14-12).

Issu des qualifications et classé au 80e rang mondial, Léo De Nodrest a réalisé un parcours remarquable. Il avait notamment éliminé le Slovène Darko Jorgic et l’Allemand Benedikt Duda avant de décrocher une médaille de bronze européenne pour sa première sélection en équipe de France senior.

La délégation française a également obtenu une autre médaille de bronze en double messieurs grâce à Florian Bourrassaud et Esteban Dorr, éliminés en demi-finale par les frères Lebrun.

Le tennis de table français confirme sa domination européenne

Ce doublé européen est venu prolonger une période faste pour le tennis de table tricolore. En octobre 2025, l’équipe de France masculine avait déjà été sacrée championne d’Europe par équipes, confirmant l’émergence d’une génération capable de rivaliser avec les meilleures nations du continent.

Avec deux titres européens remportés par Félix Lebrun et un nouveau sacre collectif pour la fratrie montpelliéraine, le tennis de table français a vécu un week-end historique à Ljubljana. Deux ans après les titres d’Alexis en simple et des deux frères en double, les Lebrun ont une nouvelle fois inscrit leur nom au sommet du palmarès européen.