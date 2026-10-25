Judo : le PSG sacré champion d’Europe pour la troisième année consécutive après une finale remportée face au Red Star Belgrade (4-3)

Le Paris Saint-Germain Judo remporte sa troisième Ligue des champions consécutive en battant le Red Star Belgrade (4-3) lors d'une finale intense au Dojo de Paris. Joan-Benjamin Gaba s'impose dans le combat décisif, permettant ainsi au club de préserver son invincibilité européenne depuis 2024 et de célébrer un triplé historique.

Le Paris Saint-Germain Judo a remporté samedi sa troisième Ligue des champions consécutive. Devant son public, au Dojo de Paris, le club parisien a battu le Red Star Belgrade (4-3) au terme d’une finale particulièrement disputée. Joan-Benjamin Gaba a offert la victoire aux Rouge et Bleu lors du combat décisif. Déjà sacrés en 2024 et 2025, les Parisiens réalisent un triplé historique.

Joan-Benjamin Gaba offre le titre au PSG au bout du suspense

La finale a tenu toutes ses promesses. Face au Red Star Belgrade, déjà battu lors des finales de 2024 et 2025, le PSG a dû batailler jusqu’au dernier combat pour conserver son titre européen.

Joan-Benjamin Gaba a ouvert le score face à Vukasin Sokic, avant que les Serbes ne prennent l’avantage (2-1). Romane Dicko a ensuite remis les deux équipes à égalité, mais Belgrade a repris les commandes (3-2). La Brésilienne Shirlen Nascimento a permis au PSG de revenir à 3-3, imposant un combat décisif.

Le tirage au sort a désigné la catégorie des -73 kg, offrant à Joan-Benjamin Gaba une nouvelle confrontation face à Vukasin Sokic. Le Français a remporté ce dernier duel grâce à un sumi-gaeshi, donnant définitivement la victoire au PSG (4-3).

Un parcours victorieux jusqu’à la finale

Avant de retrouver le Red Star Belgrade, le PSG a éliminé le Judo Club Konar en quart de finale (4-3), notamment grâce aux victoires de Shirlen Nascimento, Dayyan Boulemtafes, Romane Dicko et Manon Deketer, décisive lors du dernier combat.

En demi-finale, les Parisiens ont nettement dominé Sainte-Geneviève Sports (4-0), avec des succès de Clarisse Carillon, Dayyan Boulemtafes, Manon Deketer et Zelim Tckaev. Entraîné par Baptiste Leroy, le collectif parisien a ainsi décroché sa place pour une troisième finale européenne consécutive.

Teddy Riner présent pour soutenir ses coéquipiers

Autre figure de cette journée, Teddy Riner a assisté au sacre parisien sans pouvoir participer aux combats. Toujours insuffisamment remis de sa blessure à l’épaule, le quintuple champion olympique était présent pour encourager ses partenaires.

Le judoka a récemment fait son retour au PSG Judo avec un contrat jusqu’en 2028, année des Jeux olympiques de Los Angeles. Son absence sur les tatamis n’a pas empêché les Parisiens de conserver leur couronne européenne.

Trois titres consécutifs et une invincibilité préservée

Sacré à Montpellier en 2024, puis à Belgrade en 2025, le PSG a cette fois triomphé à domicile. Le club est le seul à avoir remporté la Ligue des champions depuis son passage au format par équipes mixtes en 2024.

Le président du PSG Judo, Djamel Bouras, a salué « une performance remarquable », estimant que ce triplé récompensait le travail et la cohésion du collectif. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a exprimé « une immense fierté pour toute la famille du Paris Saint-Germain ».

Le sacre a été célébré avec les jeunes licenciés du club et 50 enfants bénéficiaires des programmes PSG for Communities. Avec trois trophées européens en trois ans et aucune défaite dans cette compétition depuis 2024, le PSG Judo conserve sa place au sommet du judo européen par équipes mixtes.