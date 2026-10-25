SPORT Autres sports

Judo : le PSG sacré champion d’Europe pour la troisième année consécutive après une finale remportée face au Red Star Belgrade

Par

3 minutes de lecture

Judo : le PSG sacré champion d’Europe pour la troisième année consécutive après une finale remportée face au Red Star Belgrade (4-3)
Judo : le PSG sacré champion d’Europe pour la troisième année consécutive après une finale remportée face au Red Star Belgrade (4-3)

Le Paris Saint-Germain Judo a remporté samedi sa troisième Ligue des champions consécutive. Devant son public, au Dojo de Paris, le club parisien a battu le Red Star Belgrade (4-3) au terme d’une finale particulièrement disputée. Joan-Benjamin Gaba a offert la victoire aux Rouge et Bleu lors du combat décisif. Déjà sacrés en 2024 et 2025, les Parisiens réalisent un triplé historique.

Joan-Benjamin Gaba offre le titre au PSG au bout du suspense

La finale a tenu toutes ses promesses. Face au Red Star Belgrade, déjà battu lors des finales de 2024 et 2025, le PSG a dû batailler jusqu’au dernier combat pour conserver son titre européen.

Joan-Benjamin Gaba a ouvert le score face à Vukasin Sokic, avant que les Serbes ne prennent l’avantage (2-1). Romane Dicko a ensuite remis les deux équipes à égalité, mais Belgrade a repris les commandes (3-2). La Brésilienne Shirlen Nascimento a permis au PSG de revenir à 3-3, imposant un combat décisif.

Le tirage au sort a désigné la catégorie des -73 kg, offrant à Joan-Benjamin Gaba une nouvelle confrontation face à Vukasin Sokic. Le Français a remporté ce dernier duel grâce à un sumi-gaeshi, donnant définitivement la victoire au PSG (4-3).

Un parcours victorieux jusqu’à la finale

Avant de retrouver le Red Star Belgrade, le PSG a éliminé le Judo Club Konar en quart de finale (4-3), notamment grâce aux victoires de Shirlen Nascimento, Dayyan Boulemtafes, Romane Dicko et Manon Deketer, décisive lors du dernier combat.

En demi-finale, les Parisiens ont nettement dominé Sainte-Geneviève Sports (4-0), avec des succès de Clarisse Carillon, Dayyan Boulemtafes, Manon Deketer et Zelim Tckaev. Entraîné par Baptiste Leroy, le collectif parisien a ainsi décroché sa place pour une troisième finale européenne consécutive.

Teddy Riner présent pour soutenir ses coéquipiers

Autre figure de cette journée, Teddy Riner a assisté au sacre parisien sans pouvoir participer aux combats. Toujours insuffisamment remis de sa blessure à l’épaule, le quintuple champion olympique était présent pour encourager ses partenaires.

Le judoka a récemment fait son retour au PSG Judo avec un contrat jusqu’en 2028, année des Jeux olympiques de Los Angeles. Son absence sur les tatamis n’a pas empêché les Parisiens de conserver leur couronne européenne.

Trois titres consécutifs et une invincibilité préservée

Sacré à Montpellier en 2024, puis à Belgrade en 2025, le PSG a cette fois triomphé à domicile. Le club est le seul à avoir remporté la Ligue des champions depuis son passage au format par équipes mixtes en 2024.

Le président du PSG Judo, Djamel Bouras, a salué « une performance remarquable », estimant que ce triplé récompensait le travail et la cohésion du collectif. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a exprimé « une immense fierté pour toute la famille du Paris Saint-Germain ».

Le sacre a été célébré avec les jeunes licenciés du club et 50 enfants bénéficiaires des programmes PSG for Communities. Avec trois trophées européens en trois ans et aucune défaite dans cette compétition depuis 2024, le PSG Judo conserve sa place au sommet du judo européen par équipes mixtes.

Partager cet article

Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une