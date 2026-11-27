Énorme choc en MotoGP : Marc Márquez annonce sa retraite à seulement 33 ans, 5 jours après son huitième sacre. Une légende tire sa révérence

Marc Márquez annonce sa retraite à seulement 33 ans, cinq jours après son huitième titre mondial en MotoGP. Ce départ inattendu survient alors qu'il était sous contrat avec Ducati jusqu'en 2028. Après des années de blessures et de sacrifices, il clôt sa carrière avec un palmarès impressionnant de 10 titres et 106 victoires.

C’est un véritable séisme dans le monde des sports mécaniques. Marc Márquez a annoncé ce vendredi qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle à l’issue du Grand Prix de Valence, ce dimanche 29 novembre. À seulement 33 ans, le pilote espagnol quitte la compétition au sommet de sa gloire, cinq jours après avoir décroché son huitième titre mondial en MotoGP, le dixième de sa carrière toutes catégories confondues. Une décision d’autant plus retentissante que Ducati avait fermement démenti les rumeurs de retraite la semaine dernière.

Une annonce choc et des larmes dans le paddock

Marc Márquez a annoncé sa décision quelques minutes avant le début de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Valence. Installé dans le garage Ducati, l’Espagnol a dévoilé plusieurs panneaux portant un message destiné à ses supporters : « Ce sera ma dernière course en MotoGP. Nous avons écrit l’histoire. »

Submergé par l’émotion, le champion espagnol a ensuite laissé éclater ses larmes, entouré de ses proches et des membres de son écurie. Ducati a immédiatement officialisé son départ, confirmant que le Grand Prix de Valence serait sa dernière course en tant que pilote professionnel.

Ducati avait pourtant formellement démenti sa retraite

Cette annonce intervient alors que Marc Márquez était encore sous contrat avec Ducati jusqu’à la fin de la saison 2028. En juin dernier, le constructeur italien avait officialisé la prolongation de son pilote pour deux saisons supplémentaires. Vendredi dernier, Davide Tardozzi, le directeur de l’équipe Ducati, avait même catégoriquement écarté l’hypothèse d’un départ anticipé, assurant : « Marc restera avec nous après cette saison. »

Marc Márquez, lui, était resté beaucoup plus évasif, refusant de confirmer définitivement sa présence sur la grille de départ en 2027. Une semaine plus tard, le verdict est tombé. Le numéro 93 ne disputera pas la prochaine saison.

Un corps meurtri par des années de blessures

Derrière les victoires et les records, Marc Márquez a payé un lourd tribut physique à sa passion pour la compétition. Victime d’une grave fracture de l’humérus droit en juillet 2020, l’Espagnol a subi plusieurs opérations chirurgicales et traversé quatre années particulièrement éprouvantes. À plusieurs reprises, la poursuite de sa carrière a été remise en question. En 2026, une nouvelle chute lors du Grand Prix de France, au Mans, l’a contraint à subir des interventions chirurgicales au pied et à l’épaule, puis à manquer deux Grands Prix.

Encore récemment, le champion évoquait les limites que lui imposait son état physique : « Mon corps m’oblige à vivre année après année, mois après mois, jour après jour. » Après des années de souffrance, de rééducation et de sacrifices, Marc Márquez a finalement décidé de raccrocher son casque.

Un dernier titre mondial après une remontée historique

Dimanche 22 novembre, au Portugal, Marc Márquez est entré un peu plus dans la légende du sport mondial en décrochant son huitième titre de champion du monde dans la catégorie reine. Pourtant, après le Grand Prix d’Italie, il accusait un retard considérable de 102 points sur l’Italien Marco Bezzecchi. L’Espagnol est parvenu à renverser la situation en remportant sept des treize Grands Prix suivants.

Sa huitième place à Portimão lui a finalement permis de décrocher la couronne mondiale avant même la dernière manche de la saison, réalisant la plus importante remontée de l’histoire du championnat. Avec ce huitième sacre en MotoGP, Marc Márquez a égalé le record du légendaire Giacomo Agostini et dépassé les sept titres de Valentino Rossi dans la catégorie reine.

Dix titres mondiaux, 106 victoires : un palmarès exceptionnel

Né le 17 février 1993 à Cervera, en Catalogne, Marc Márquez aura marqué près de deux décennies de motocyclisme. Champion du monde en 125 cm³ en 2010, puis en Moto2 en 2012, il avait stupéfié le monde de la moto en remportant le championnat de MotoGP dès sa première saison, en 2013, à seulement 20 ans. Il a ensuite accumulé les sacres en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 avec Honda, avant de retrouver les sommets avec Ducati en 2025 et en 2026. Avant son dernier Grand Prix, son palmarès toutes catégories confondues donne le vertige : 10 titres de champion du monde, 8 titres en MotoGP, 106 victoires en Grand Prix, 173 podiums, 106 pole positions, 92 meilleurs tours en course.

Ses rivalités avec Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ou encore Andrea Dovizioso resteront parmi les grands moments de l’histoire du motocyclisme.

Un dernier tour de piste devant son public espagnol

Ce dimanche 29 novembre, sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, Marc Márquez prendra donc le départ de son dernier Grand Prix. C’est également à Valence, 13 ans plus tôt, que l’Espagnol avait décroché son premier titre mondial en MotoGP. La boucle sera bouclée.

Après avoir surmonté les blessures, défié les pronostics, battu des records et reconquis son trône, Marc Márquez quitte la compétition avec le statut de champion du monde en titre. Le MotoGP perd l’un des plus grands pilotes de son histoire. Une immense légende tire sa révérence.