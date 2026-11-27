Fiasco pour le "Mozart de la finance" : la France entre en récession. Le PIB recule, les investissements plongent et le déficit public se creuse

La France entre en récession technique avec un recul du PIB de 0,2 % au troisième trimestre, marquant deux trimestres consécutifs de contraction. Les investissements et l'industrie souffrent, tandis que le déficit public atteint 5,6 %. Les prévisions de croissance du gouvernement sont compromises, rendant difficile l'objectif initial de 0,5 % pour 2026.

La mauvaise nouvelle est désormais confirmée. La France est entrée en récession technique, selon les chiffres révisés publiés ce vendredi 27 novembre 2026 par l’Insee. Un véritable fiasco pour la politique d’Emmanuel Macron et son gouvernement. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2% au troisième trimestre, contre une baisse de 0,1% initialement annoncée. L’activité économique avait également enregistré une très légère contraction au deuxième trimestre, jusqu’ici masquée par l’arrondi statistique à 0,0%. La France enregistre donc deux trimestres consécutifs de recul de son économie.

Cette dégradation intervient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la baisse des investissements, le ralentissement des exportations, la persistance de l’inflation, la fragilité de l’emploi et l’aggravation des difficultés budgétaires du pays.

Deux trimestres consécutifs dans le rouge

Marie Leclair, cheffe du département des comptes nationaux de l’Insee, a confirmé la situation ce vendredi : « On a désormais un très léger recul du PIB au cours du deuxième trimestre », ce qui permet d’établir « qu’on a une récession ».

Une récession technique correspond à deux trimestres consécutifs de contraction du produit intérieur brut. La France remplit désormais ce critère, même si l’ampleur du recul reste relativement limitée.

L’économie française avait déjà enregistré une baisse de 0,2% de son PIB au premier trimestre 2026, avant de connaître un deuxième trimestre particulièrement morose. Les nouveaux chiffres confirment une dégradation de l’activité depuis le début de l’année.

Les investissements plongent, l’industrie décroche

Parmi les indicateurs les plus préoccupants figure la chute des investissements. Ceux-ci ont reculé de 0,9% au troisième trimestre, après une baisse de 0,5% au deuxième trimestre et de 0,8% au premier. Les investissements en produits manufacturés ont chuté de 1,8%, tandis que ceux dans la construction ont diminué de 0,9%.

La production de l’industrie manufacturière a également reculé de 1,4% au troisième trimestre. Le secteur de la construction poursuit quant à lui sa dégradation, avec une nouvelle baisse de sa production de 0,8%. Les exportations françaises ont chuté de 1,6%, après avoir progressé de 2,9% au trimestre précédent. Le commerce extérieur a ainsi amputé la croissance française de 0,6 point au troisième trimestre.

Le déficit public atteint 5,6% du PIB

À cette contraction de l’économie s’ajoute une nouvelle dégradation des finances publiques. Le déficit public a atteint 5,6% du PIB au troisième trimestre, contre 5,3% au deuxième. Un niveau supérieur à l’objectif annuel de 5,4% fixé par le gouvernement. Les recettes publiques n’ont augmenté que d’un milliard d’euros au troisième trimestre, contre 2,4 milliards au trimestre précédent. Les recettes issues de l’impôt sur les sociétés ont notamment diminué.

Dans le même temps, les dépenses publiques ont progressé de 3,7 milliards d’euros. Les prestations sociales ont augmenté de 1,4 milliard d’euros, tandis que la charge des intérêts de la dette a bondi de 1,2 milliard d’euros.

Le chômage augmente, l’emploi salarié recule

La situation se dégrade également sur le marché du travail. Le taux de chômage s’établit à 8,2% au troisième trimestre 2026, en augmentation de 0,4 point sur un an. Si l’emploi salarié est globalement stable sur le trimestre, il affiche un recul de 0,3% sur un an. Dans le secteur privé, il a diminué de 0,1% entre juillet et septembre. Le nombre total d’heures travaillées a également baissé pour le deuxième trimestre consécutif.

Les Français continuent de subir la hausse des prix

Seule éclaircie dans ce tableau économique : l’inflation ralentit. Selon les estimations provisoires de novembre, les prix à la consommation augmentent de 2,9% sur un an, contre 3,4% en octobre. Ce ralentissement ne signifie cependant pas que les prix diminuent, mais qu’ils continuent d’augmenter à un rythme moins rapide.

Le pouvoir d’achat des ménages, rapporté aux unités de consommation, a progressé de 0,2% au troisième trimestre, après une baisse de 0,5% au deuxième. Le taux d’épargne des Français reste élevé, à 17,4% de leur revenu disponible. La consommation des ménages n’a progressé que de 0,3% au troisième trimestre. En octobre, leurs dépenses en biens ont stagné, après une chute de 0,9% en septembre.

Les prévisions de croissance du gouvernement sérieusement compromises

Le gouvernement tablait encore sur une croissance de 0,5% pour l’ensemble de l’année 2026. Un objectif désormais particulièrement difficile à atteindre. La Banque de France avait déjà abaissé ses prévisions de croissance à 0,3% pour cette année. Or, à la fin du troisième trimestre, l’acquis de croissance ne s’élève plus qu’à 0,1%. Concrètement, si l’activité économique stagne entre octobre et décembre, la croissance française pour l’ensemble de l’année 2026 se limitera à 0,1%.

Pour atteindre les 0,5% espérés par le gouvernement, il faudrait désormais une progression du PIB d’environ 1,4% au dernier trimestre. L’Insee publiera sa première estimation de la croissance du quatrième trimestre le 29 janvier 2027. Elle permettra de déterminer si la France est sortie de la récession ou si la contraction de son économie s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année.

Sources citées dans l’article Insee · Banque de France